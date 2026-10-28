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Limoges: le maire ne "comprend pas" l'absence d'appel de Macron après l'incendie de l'hôtel de ville
information fournie par AFP 28/10/2026 à 10:52

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L'hôtel de ville de Limoges en flammes le 17 octobre 2026 ( AFP / Melaine PAYZAL )

L'hôtel de ville de Limoges en flammes le 17 octobre 2026 ( AFP / Melaine PAYZAL )

Le maire LR de Limoges, Guillaume Guérin, s'est dit mercredi "très surpris" de l'absence d'appel d'Emmanuel Macron après l'incendie de l'hôtel de ville de sa commune le 17 octobre, qui a suscité des messages de soutien de dirigeants "étrangers".

"Je n'ai pas eu Emmanuel Macron ni en ligne, ni par SMS (...) J'ai eu des chefs d'Etat étrangers", "des chefs de gouvernement étrangers qui ont écrit", a-t-il déclaré sur BFMTV.

Il a évoqué notamment "un mail du vice-président des Etats-Unis d'Amérique", JD Vance, en ajoutant: "C'est sans doute un de ses conseillers".

"Je ne comprends pas que le président de la République n'ait pas appelé. Je l'ai dit au secrétaire général de l'Elysée, c'est moi qui les ai appelés, ce n'est pas le contraire. Je suis très surpris de la façon dont Emmanuel Macron a traité cette affaire", a dit le maire.

Il a cependant estimé que le Premier ministre Sébastien Lecornu avait "fait son boulot avec beaucoup de conviction", en venant "tout de suite".

Sébastien Lecornu s'est rendu vendredi dernier à Limoges, avec plusieurs ministres, pour promettre de rebâtir "à l'identique" l'hôtel de ville sans financement communal, avec une "procédure Notre-Dame" accélérée, au nom de la "solidarité nationale".

L'Etat a déjà "pris en charge les premières mesures de sauvegarde, pour pouvoir mettre ce bâtiment hors d'eau très rapidement, de façon à ce que ça ne se dégrade pas", a précisé Guillaume Guérin.

Ce bâtiment classé, inauguré en 1883, a été en grande partie détruit par les flammes lors des heurts ayant accompagné la mobilisation nationale contre la "vie chère" le 17 octobre.

Deux suspects ont été mis en examen et placés en détention provisoire dans le cadre de l'information judiciaire ouverte après l'incendie, a indiqué samedi le parquet.

Emmanuel Macron
17 octobre
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7 commentaires

  • 13:32

    Il est à l’ ouest notre président non ?

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