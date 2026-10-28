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Jefferies reste à l'achat de Stellantis, le titre grimpe
information fournie par Zonebourse 28/10/2026 à 11:13

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Stellantis se distingue en tête du CAC 40 ( 5,57%, à 3,917 euros) après son point d'activité trimestriel. Le groupe a dévoilé une réduction de ses pertes et a confirmé l'ensemble de ses objectifs financiers annuels.

Sur la période de juillet à septembre, le constructeur automobile multi-marques a généré un chiffre d'affaires net de 37,6 milliards d'euros, soit une hausse de 1% sur un an.

Au niveau de la rentabilité, la perte nette a été réduite de 90%, pour s'établir à 0,5 milliard d'euros. Le groupe a rappelé que son troisième trimestre 2025 avait été marqué par de lourdes charges exceptionnelles. En parallèle, le résultat opérationnel courant est repassé dans le vert, à 0,3 milliard d'euros, portant la marge d'exploitation ajustée à 0,7%. Enfin, au niveau de la trésorerie, le flux de trésorerie disponible industriel est resté négatif mais s'améliore de 0,3 milliard d'euros, pour s'établir à -4 milliards d'euros.

Dans une note, Jefferies estime que les résultats sont globalement conformes à des attentes déjà peu favorables. En ce qui concerne l'Ebit ajusté, il a atteint 256 millions d'euros, soit légèrement supérieur au consensus, mais les analystes précisent que l'écart se situe dans la marge d'erreur.

La banque d'investissement américaine explique que l'amélioration sur un an s'explique par la réduction des coûts industriels et la stabilité des prix, malgré l'effet négatif des volumes.

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