Production des majors pétrolières au Moyen-Orient

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(Mise à jour de la participation d'Exxon dans la raffinerie saoudienne de Samref, ajout des dommages signalés à Pearl GTL et à la raffinerie de SAMREF au paragraphe principal.)

La plupart des grandes compagnies pétrolières et gazières opèrent au Moyen-Orient, où la guerre américano-israélienne contre l'Iran a perturbé le transport maritime et la production. L 'usine Pearl de Shell et la raffinerie SAMREF d'Arabie Saoudite ont été déclarées endommagées , tandis que TotalEnergies a déclaré que 15 % de la production était hors service.

Voici quelques détails sur la production des majors dans la région, par ordre alphabétique:

* BP

La production de pétrole et de gaz de BP BP.L au Moyen-Orient en 2025 était d'environ 503 000 barils d'équivalent pétrole par jour, soit 22% de la production globale de BP, selon les calculs de Reuters basés sur le dernier rapport annuel de BP. BP ne possède pas de raffineries au Moyen-Orient.

* Chevron

Chevron CVX.N , dont la production au Moyen-Orient est relativement faible, a produit 165 000 barils d'équivalent pétrole par jour en 2025 à partir d'Israël et de la zone divisée entre l'Arabie saoudite et le Koweït. Ce chiffre est à comparer à une production globale de 3,7 millions de barils équivalent pétrole.

Elle n'exploite aucune raffinerie au Moyen-Orient.

* ConocoPhillips

ConocoPhillips COP.N a produit 147 000 barils d'équivalent pétrole par jour l'année dernière à partir de projets non exploités au Qatar et en Libye, soit 6 % de la production mondiale totale.

* ENI

La production de pétrole et de gaz d'Eni ENI.MI au Moyen-Orient était d'environ 379 000 bpj, soit 22% de la production totale en 2024, selon les calculs de Reuters basés sur les données de l'entreprise.

Eni détient une participation minoritaire dans ADNOC Refining, qui exploite le complexe de raffinage de Ruwais aux Émirats arabes unis.

* Exxon

L'exposition d'Exxon XOM.N au Moyen-Orient comprend un partenariat dans le champ pétrolier Upper Zakum, au large des Émirats arabes unis, qui a une capacité de 1 million de barils par jour.

Exxon a augmenté sa part des volumes de gaz naturel liquéfié du Qatar à 60 millions de tonnes par an après avoir signé un accord avec QatarEnergy en 2022 pour poursuivre le développement du North Field East.

La société ne divulgue pas sa production par pays, mais les analystes estiment qu'environ 20 % de la production totale de pétrole et de gaz d'Exxon se trouve au Moyen-Orient. Environ 5 % de la capacité mondiale de raffinage d'Exxon se trouve dans la région, y compris sa participation de 50 % dans une JV détenant la raffinerie SAMREF d'Arabie saoudite, d'une capacité de 400 000 bpj.

* Shell

La production de pétrole et de gaz de Shell SHEL.L au Moyen-Orient en 2025, y compris l'Égypte et à l'exclusion du Qatar, était d'environ 307 000 bpj, soit 11 % de sa production globale, selon les calculs de Reuters basés sur son dernier rapport annuel.

Au Qatar, Shell détient une participation de 30 % dans une installation de GNL d'une capacité de 7,8 millions de tonnes par an.

Shell détient une participation de 100 % dans Pearl GTL au Qatar, qui a la capacité de traiter jusqu'à 1,6 milliard de pieds cubes par jour de gaz de tête de puits, en le convertissant en 140 000 bpj de gaz en liquides.

À Oman, Shell détient une participation de 30 % dans une installation de GNL d'une capacité de 7,1 millions de tonnes par an et une participation de 11 % dans une installation de GNL d'une capacité de 3,7 millions de tonnes par an.

Shell ne possède aucune raffinerie au Moyen-Orient.

* TotalEnergies

La production de pétrole et de gaz de TotalEnergies au Moyen-Orient, y compris en Égypte, était d'environ 348 000 bpc, soit environ 34 % de sa production mondiale, selon les calculs de Reuters basés sur son rapport annuel 2024. TotalEnergies détient également des participations dans des raffineries et des usines pétrochimiques en Arabie saoudite et au Qatar.