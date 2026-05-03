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Alex Ferguson hospitalisé avant le coup d'envoi de Manchester Utd-Liverpool
information fournie par Reuters 03/05/2026 à 22:47

Funérailles de l'ancien footballeur écossais et mancunien Denis Law

Funérailles de l'ancien footballeur écossais et mancunien Denis Law

‌L'ancien entraîneur de Manchester United, Alex Ferguson, ​a été conduit à l'hôpital dimanche avant le match de Premier League opposant Manchester United ​à Liverpool, ont rapporté plusieurs médias britanniques.

Âgé de 84 ​ans, Alex Ferguson se ⁠trouvait à Old Trafford pour assister à ‌la rencontre entre les deux rivaux lorsque le malaise est survenu.

Sky Sports ​a rapporté ‌qu'Alex Ferguson était conscient et qu'il ⁠avait subi des examens de précaution avant d'être transporté à l'hôpital.

À la tête de ⁠Manchester United ‌de 1986 jusqu'à sa retraite en ⁠2013, Alex Ferguson a remporté 13 titres ‌de Premier League et deux ⁠trophées de la Ligue des champions au ⁠cours de ‌ses 26 années passées au club. Il ​a soulevé au ‌total 38 trophées avec Manchester United.

Un porte-parole de Manchester United a ​déclaré que le club n'était pas en mesure de commenter l'état ⁠de santé d'Alex Ferguson.

Alex Ferguson assiste régulièrement aux matches à domicile de Manchester United et dispose d'une rangée de sièges dans la loge des dirigeants d'Old Trafford.

(Lori Ewing; version ​française Nicolas Delame)

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