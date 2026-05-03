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Mélenchon annonce sa candidature à la présidentielle de 2027
information fournie par Reuters 03/05/2026 à 20:35

Le leader de LFI Mélenchon soutient la liste "Etre Bondy" pour les prochaines élections municipales, à Bondy

Le leader de LFI Mélenchon soutient la liste "Etre Bondy" pour les prochaines élections municipales, à Bondy

​Jean-Luc Mélenchon a annoncé ​dimanche sur ​TF1 ⁠sa candidature ‌à l'élection présidentielle de ​2027, ‌la ⁠quatrième pour le chef ⁠de ‌file de ⁠La ‌France ⁠insoumise.

"Oui, je ⁠suis ‌candidat", a ​déclaré ‌Jean-Luc Mélenchon sur le ​plateau ⁠du journal télévisé de TF1.

(Rédigé par Nicolas ​Delame)

Jean-Luc Melenchon
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1 commentaire

  • 21:16

    Mélenchon aura 76 ans en août 2027. Ce seul fait devrait convaincre tout électeur responsable de ne pas voter pour lui à l'élection présidentielle.

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