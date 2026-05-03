information fournie par Reuters • 03/05/2026 à 20:35

Mélenchon annonce sa candidature à la présidentielle de 2027

Le leader de LFI Mélenchon soutient la liste "Etre Bondy" pour les prochaines élections municipales, à Bondy

​Jean-Luc Mélenchon a annoncé ​dimanche sur ​TF1 ⁠sa candidature ‌à l'élection présidentielle de ​2027, ‌la ⁠quatrième pour le chef ⁠de ‌file de ⁠La ‌France ⁠insoumise.

"Oui, je ⁠suis ‌candidat", a ​déclaré ‌Jean-Luc Mélenchon sur le ​plateau ⁠du journal télévisé de TF1.

(Rédigé par Nicolas ​Delame)