Mélenchon annonce sa candidature à la présidentielle de 2027

Le leader de LFI Mélenchon soutient la liste "Etre Bondy" pour les prochaines élections municipales, à Bondy
Jean-Luc Mélenchon a annoncé dimanche sur TF1 sa candidature à l'élection présidentielle de 2027, la quatrième pour le chef de file de La France insoumise.
"Oui, je suis candidat", a déclaré Jean-Luc Mélenchon sur le plateau du journal télévisé de TF1.
(Rédigé par Nicolas Delame)
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