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Primavera recrute d'anciens dirigeants d'Occidental et de Chevron alors que le rachat du secteur pétrolier vénézuélien se profile
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 00:01

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Primavera a annoncé mardi avoir recruté d'anciens cadres d'Occidental Petroleum OXY.N et de Chevron CVX.N pour diriger les opérations de l'entreprise, alors que celle-ci s'apprête à prendre le contrôle de champs pétroliers au Venezuela.

Ces nominations interviennent alors que Primavera s'apprête à assumer la gestion opérationnelle de champs pétroliers au Venezuela, conformément aux accords signés en septembre avec le ministère des Hydrocarbures et PDVSA.

Voici plus de détails:

* Oscar Quintero, ancien cadre d’Occidental Petroleum, dirigera l’équipe opérationnelle de Primavera au Venezuela

* Quintero occupait jusqu’à récemment le poste de président de la division de récupération assistée du pétrole chez Occidental et avait auparavant occupé des fonctions opérationnelles chez Shell SHEL.L et Hess

* Primavera a nommé d’anciens cadres de Chevron Venezuela: Mario Gandara au poste de directeur commercial, Jorge Castro à celui de vice-président senior des finances et de la gestion d’entreprise, et Ivette Lopez à celui de vice-présidente des affaires juridiques et de la conformité. Tous occupaient auparavant des fonctions similaires chez Chevron Venezuela.

* Primavera a également nommé Troy Finney au poste de vice-président des opérations, John Grimmer à celui de vice-président de l’ingénierie et des évaluations, et Michael Jensen à celui de vice-président chargé de la santé, de la sûreté, de la sécurité et des opérations environnementales

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