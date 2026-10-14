Le directeur général de GameStop, Ryan Cohen, achète des actions pour près de 23 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ryan Cohen, directeur général de GameStop GME.N , a acheté pour environ 22,8 millions de dollars d'actions du distributeur de jeux vidéo, selon un document réglementaire publié mardi, portant ainsi sa participation totale à 9,1 %.

Voici plus de détails:

* Cohen a acquis 844 130 actions à un prix compris entre 26,75 et 27 dollars chacune, portant ainsi sa participation à 46,2 millions d'actions

* Il s'agit du deuxième achat d'actions GameStopeffectué par Cohen ce mois-ci. Il avait déjà acquis pour 17,1 millions de dollars d'actions, selon un document déposé auprès de la SEC le 2 octobre

* Les analystes considèrent généralement les achats d’initiés comme un signe que les dirigeants ont confiance dans les perspectives d’une entreprise et estiment que ses actions sont sous-évaluées

* Plus tôt cette année, GameStop a cherché à acquérir eBay, pour un montant d’environ 56 milliards de dollars, soit près de quatre fois sa valeur boursière. eBay a rejeté cette offre, la jugeant "ni crédible ni attractive"

* En août, Bloomberg a rapporté que Cohen envisageait d’abandonner sa tentative d’acquisition d’eBay et de se tourner plutôt vers un partenariat ou une coentreprise avec le géant du commerce électronique

* L'action GameStop a progressé de 35,6 % depuis le début de l'année