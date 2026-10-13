 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ryad revendique des frappes au Yémen et dit intercepter plusieurs missiles
information fournie par AFP 13/10/2026 à 22:09

Ajouter Boursorama à vos sources

Le porte-parole de la coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite au Yémen, Turki al-Maliki, à Riyad, le 22 mars 2021 ( AFP / FAYEZ NURELDINE )

Le porte-parole de la coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite au Yémen, Turki al-Maliki, à Riyad, le 22 mars 2021 ( AFP / FAYEZ NURELDINE )

La coalition militaire menée par l'Arabie saoudite a revendiqué mardi des frappes au Yémen contre des sites contribuant à "l'effort de guerre" des combattants Houthis, et annoncé avoir intercepté plusieurs missiles au-dessus de Ryad, où une explosion a retenti.

Les attaques menées récemment par les Houthis sur la pétromonarchie du Golfe, qui ont notamment fait 13 morts et des centaines de blessés samedi à l'aéroport de Ryad, ont atteint ces derniers jours un niveau sans précédent depuis l'entrée en guerre en 2015 au Yémen d'une coalition militaire conduite par l'Arabie saoudite pour soutenir le gouvernement yéménite.

En fin de journée, le porte-parole de la coalition, Turki al-Maliki, a confirmé des frappes contre des installations pétrolières à Sanaa, capitale du Yémen aux mains des combattants pro-iraniens, et contre d'autres infrastructures dans les provinces de Saada et de Dhamar.

Quelques heures plus tôt, la coalition avait appelé la population à évacuer en prévision d'une "opération spéciale" à Sanaa, ce qui constituait le premier message de ce type depuis la reprise des hostilités en juillet au Yémen, après des années d'accalmie.

Ciblée dans la capitale yéménite, la Yemen Petroleum Company (YPC) a assuré qu'elle avait pris "toutes les mesures de précaution nécessaires" avant les frappes. L'attaque n’a eu "aucune incidence sur les stocks ni sur l’approvisionnement", a-t-elle affirmé.

Missiles interceptés

Les combattants pro-iraniens avaient prévenu plus tôt: toute attaque sur Sanaa "entraînera une riposte sévère et douloureuse" contre "l'ennemi saoudien". Ils ont affirmé vouloir viser une raffinerie et l'aéroport international de Ryad, ainsi que des locaux du géant pétrolier Aramco, enjoignant les civils à "s'éloigner" de ces cibles.

Dans la soirée, plusieurs explosions ont retenti : une dans la capitale saoudienne, constatée par des journalistes de l'AFP, d'autres sur un site d'Aramco dans l'est du pays, rapportée par des témoins. Elles n'ont pas été revendiquées dans l'immédiat.

Les autorités saoudiennes, qui ont émis plusieurs alertes par SMS à destination de la population, ont indiqué avoir intercepté et détruit plusieurs drones et missiles balistiques : trois se dirigeaient vers la capitale et le sud du royaume, un autre a été lancé "en direction de Dhahran", qui abrite le siège d'Aramco, et un dernier vers Harad, dans la province orientale, qui héberge des installations pétrolières.

"J'ai vu un projectile fendre le ciel, avec une traînée lumineuse, suivie d'une traînée de fumée. Puis on a entendu une explosion", a témoigné auprès de l'AFP un habitant de Ryad.

"Personne ne parlait. On avait peur et on regardait tous le ciel", a-t-il ajouté.

Contraction du PIB

Combinaison d'images créée le 12 octobre 2026 montrant des captures d'écran tirées d'images de vidéosurveillance diffusées par le ministère saoudien de l'Information le 11 octobre 2026 du moment où l'aéroport international de Riyad a été frappé par une attaque houthie le 10 octobre 2026 ( SAUDI MEDIA MINISTRY / - )

Combinaison d'images créée le 12 octobre 2026 montrant des captures d'écran tirées d'images de vidéosurveillance diffusées par le ministère saoudien de l'Information le 11 octobre 2026 du moment où l'aéroport international de Riyad a été frappé par une attaque houthie le 10 octobre 2026 ( SAUDI MEDIA MINISTRY / - )

Premier exportateur de brut mondial et plus grande économie du Moyen-Orient, l'Arabie saoudite est ébranlée par les intenses attaques houthies de ces derniers jours, d'autant que le royaume paye déjà le prix du conflit au Moyen-Orient, en particulier le verrouillage par l'Iran du détroit stratégique d'Ormuz.

Mardi soir, deux nouveaux navires, un navire-citerne et un porte-conteneurs, ont été touchés par des projectiles d'origine inconnue dans ce détroit, a rapporté l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO.

Selon le Fonds monétaire international (FMI), le royaume saoudien devrait terminer l'année sur une contraction de 3,3% de son PIB, un recul de 5 points par rapport à la précédente prévision, en juillet.

L'estimation ne tient pas compte des dernières attaques, ni de la prise de contrôle par les Houthis du détroit de Bab el-Mandeb et du littoral yéménite sur la mer Rouge, qui risquent également de peser sur l'économie saoudienne.

Au Yémen, malgré les frappes de l'aviation saoudienne, les combattants pro-iraniens ont resserré leur étau sur Taëz, troisième ville du pays.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a alerté sur l'urgence d'une "désescalade au Moyen-Orient", avertissant qu'une intensification des hostilités serait "désastreuse" pour des dizaines de millions de personnes.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a elle affirmé que le nombre de suspicions de cas de choléra au Yémen avait triplé en trois semaines, accentuant la pression sur les structures de santé, déjà mobilisées pour soigner des milliers de personnes blessées par les combats.

Proche orient
Guerre en Iran
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des traders à la Bourse de New York le 5 octobre 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street clôture en baisse, entre IA et résultats d'entreprises
    information fournie par AFP 13.10.2026 22:09 

    La Bourse de New York à clôturé dans le rouge mardi, digérant à la fois les résultats trimestriels des grandes banques et le recul de plusieurs géants des semi-conducteurs. Le Dow Jones a perdu 0,35%, l'indice Nasdaq a reculé de 0,15% et l'indice élargi S&P

  • Capture d'image d'une vidéo diffusée par l'unité d'enregistrement du Parlement britannique via le site Parliament TV, le 13 octobre 2026, de Jane Campbell lors d'une déclaration réalisée à l'aide d'un générateur de voix par IA, à la Chambre des lords, à Londres ( PRU / - )
    Pour la première fois, l'IA aide une parlementaire britannique à retrouver sa voix
    information fournie par AFP 13.10.2026 21:16 

    Une parlementaire britannique atteinte d'une maladie dégénérative est devenue mardi la première personne à utiliser une voix générée par intelligence artificielle (IA) pour prononcer un discours au sein du Parlement. Jane Campbell, qui est membre de la Chambre ... Lire la suite

  • Une vache au marché aux bestiaux de Sensuntepeque, dans le département de Cabañas, au Salvador, le 1er octobre 2026 ( AFP / Marvin RECINOS )
    Avec El Niño, période de vaches maigres pour les éleveurs du Salvador
    information fournie par AFP 13.10.2026 20:54 

    Dans un marché aux bestiaux du Salvador, des vaches efflanquées défilent sous le regard inquiet des éleveurs, dans un contexte de manque de pluie lié au phénomène météorologique El Niño. Les propriétaires des animaux sont contraints de les vendre à prix cassés, ... Lire la suite

  • Le pape Léon XIV est accueilli par le directeur sanitaire Andrea Cambieri à son arrivée à l'hôpital universitaire Gemelli, à Rome, le 13 octobre 2026, pour une opération du poumon ( AFP / Alberto PIZZOLI )
    L'opération du pape au poumon "s'est bien déroulée"
    information fournie par AFP 13.10.2026 20:21 

    L'intervention chirurgicale subie mardi par le pape Léon XIV à l'hôpital Gemelli de Rome afin de lui retirer un nodule pulmonaire "s'est bien déroulée", a annoncé le Vatican mardi soir, précisant que le Saint-Père était "retourné dans sa chambre". "L’intervention ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank