PRÉVISIONS : Caesars Entertainment devrait annoncer une perte par action en baisse au premier trimestre et une hausse de son chiffre d'affaires

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28 avril - ** L'action Caesars Entertainment CZR.O a reculé de 1,0 % mardi, dans l'attente de la publication de ses résultats trimestriels après la clôture, les investisseurs se concentrant sur d'éventuelles nouvelles concernant un rachat

** L'opérateur de casinos devrait annoncer une hausse de 2 % de son chiffre d'affaires trimestriel, à 2,85 milliards de dollars, avec une perte ajustée de 0,24 dollar par action contre une perte de 0,54 dollar par action il y a un an, selon LSEG ** La société a récemment prolongé les négociations exclusives concernant un rachat potentiel de 18 milliards de dollars par le milliardaire Tilman Fertitta, selon un rapport de Bloomberg

** Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant son segment des paris en ligne, qui a connu des difficultés face à des concurrents plus importants, ainsi qu'à l'impact sur le chiffre d'affaires de la baisse de fréquentation à Las Vegas

** L'action CZR a progressé de 18,6 % depuis le début de l'année, surperformant la hausse d'environ 6 % du Nasdaq .IXIC

** Le titre s'échangeait dernièrement à 27,72 dollars, contre un objectif de cours médian de 33,50 dollars selon LSEG, qui recense 20 avis d'analystes: 3 "achat fort", 11 "achat" et 6 "conserver"