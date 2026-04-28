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PRÉVISIONS : Booking Holdings devrait afficher une hausse en glissement annuel de son bénéfice par action et de son chiffre d'affaires au premier trimestre
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 19:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 avril - ** L'action de la société de voyages en ligne Booking Holdings BKNG.O recule de 0,4% dans l'attente de la publication de ses résultats trimestriels prévue après la clôture du marché ** Selon LSEG , les analystes de Wall Street tablent sur un BPA ajusté de 1,08 $ au premier trimestre , contre 0,99 $ il y a un an , pour un chiffre d'affaires de 5,517 milliards de dollars, en hausse par rapport aux 4,762 milliards de dollars enregistrés précédemment

** Au cours des huit derniers trimestres, le BPA et le chiffre d'affaires de BKNG ont chaque fois dépassé les prévisions du marché ** La demande de voyages internationaux devrait bénéficier de la prochaine Coupe du monde de la FIFA. Mais le mois dernier, Bernstein a revu à la baisse ses objectifs de cours pour BKNG et son concurrent Expedia EXPE.O , invoquant des inquiétudes quant au fait que l'IA pourrait modifier la manière dont les gens recherchent et réservent leurs voyages. Cela fait suite à la publication par BKNG d'un bénéfice au quatrième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street , dans un contexte de demande résiliente pour les voyages internationaux.

** L'action BKNG s'échangeait dernièrement à 176,75 $ contre un objectif de cours médian de 237,40 $, selon LSEG, qui recense 40 notations d'analystes: 10 “achat fort”, 23 “achat”, 7 “conserver”

** Depuis le début de l'année, l'action BKNG a reculé d'environ 17%, contre une hausse de 0,1% pour l'indice S&P 500 des biens de consommation discrétionnaire .SPLRCD

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