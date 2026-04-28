PRÉVISION : Teradyne recule après avoir atteint des sommets historiques, les investisseurs se concentrant sur la demande en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 avril - ** L'action Teradyne TER.O recule de 5,5 % mardi dans le sillage d'un repli généralisé du marché des semi-conducteurs, à l'approche de la publication de ses résultats trimestriels après la clôture, les analystes tablant sur une forte croissance du chiffre d'affaires grâce à l'essor de l'IA

** Selon LSEG, les analystes s'attendent en moyenne à ce que le fournisseur d'équipements de test de puces annonce un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 76 % à 1,21 milliard de dollars et un BPA ajusté de 2,10 dollars, contre 0,75 dollar il y a un an

** La société bénéficie d'une forte demande liée à la fabrication de processeurs haut de gamme et de puces mémoire pour l'IA

** Le titre a bondi d'environ 97 % depuis le début de l'année, dépassant largement la hausse d'environ 6 % du Nasdaq

.IXIC . Vendredi, la société a clôturé à un niveau record

** Sur les 19 analystes couvrant le titre, 12 lui attribuent la note "acheter" ou "acheter fortement"; l'objectif de cours médian de 328,50 dollars est bien inférieur au cours actuel de l'action, qui s'établit à 381,18 dollars