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Presse / Wall Street Journal - 22 septembre
information fournie par Reuters 22/09/2026 à 07:20
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 septembre - Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Meta Platforms META.O et Shopify SHOP.TO s'associent afin de permettre à l'assistant personnel basé sur l'intelligence artificielle de l'entreprise de réseaux sociaux d'effectuer des achats pour le compte des utilisateurs auprès des boutiques partenaires de la plateforme de commerce électronique.

- L'administration Trump a proposé d'investir 5 milliards de dollars dans un nouveau fonds destiné à aider les pays du Moyen-Orient à reconstruire leurs infrastructures énergétiques mises à mal par la guerre avec l'Iran et à réduire leur dépendance vis-à-vis du détroit d'Ormuz pour le transport du pétrole et du gaz.

- Les laboratoires pharmaceutiques occidentaux exhortent l'administration à leur permettre de poursuivre leurs accords avec des entreprises chinoises concernant des candidats-médicaments prometteurs, malgré une loi de 2025 restreignant les investissements américains dans les technologies chinoises.

- Les sociétés de capital-investissement Shamrock Capital et Flexpoint Ford ont racheté Podium Entertainment, un éditeur spécialisé dans les auteurs indépendants et les livres audio. Elles ont acquis cet éditeur pour un montant supérieur à 400 millions de dollars.

- CarMax KMX.N a supprimé 145 postes administratifs, soit environ 4 % de ses effectifs, une mesure qui intervient alors que les concessionnaires automobiles sont confrontés à la hausse des prix et à l'augmentation des taux d'intérêt.

Fusions / Acquisitions

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Pétrole WTI
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