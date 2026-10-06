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Presse / Actualités économiques du New York Times - 6 octobre
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 07:13

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales actualités des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Mark Thompson, directeur général de CNN, restera à la tête de la chaîne d'information en tant que président et rédacteur en chef sous l'égide de Skydance, société créée à la suite du rachat de Warner Bros Discovery WBD.O par Paramount PSKY.O .

- Karoline Leavitt, qui a démissionné de son poste de porte-parole de la Maison Blanche, va rejoindre Fox News en tant que chroniqueuse à l'antenne.

- Le président américain Donald Trump a signé un décret autorisant une utilisation plus large du gazole teinté en rouge exonéré d'impôt, dans le but de réduire les coûts du gazole.

- La Californie s'apprête à interdire la production ou la pose de quartz artificiel, suite à des cas (link https://www.nytimes.com/2026/10/05/us/politics/quartz-counters-california.html)

d'une maladie pulmonaire mortelle chez les ouvriers qui taillent ce matériau destiné aux plans de travail de cuisine.

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