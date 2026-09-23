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Presse / Actualités économiques du New York Times - 23 septembre
information fournie par Reuters 23/09/2026 à 07:47
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Anthropic a lancé Claude Opus 5.5, un nouveau modèle d'IA qu'elle présente comme le plus sûr à ce jour, ce qui réduit le risque qu'il entreprenne des actions irréversibles ou qu'il agisse en dehors des limites qui lui ont été fixées.

- La compagnie aérienne Qantas Airways QAN.AX prévoit de lancer le premier vol commercial sans escale entre New York et Sydney d'ici mi-2028, dans le cadre de son programme « Project Sunrise ».

- Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a suspendu tous les permis délivrés par l'État pour les centres de données jusqu'à ce que des audits puissent être menés afin d'évaluer l'impact de ces projets sur le réseau électrique et l'approvisionnement en eau.

- Un juge fédéral a rejeté la plainte antitrust déposée par le Michigan contre quatre grandes compagnies pétrolières, rejetant les allégations selon lesquelles celles-ci auraient fait augmenter les coûts pour les habitants en freinant le développement des énergies renouvelables et en dissimulant des informations sur les risques liés au réchauffement climatique.

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