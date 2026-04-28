PPG dépasse les prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires trimestriels grâce à la vigueur de ses prix

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PPG Industries PPG.N a dépassé mardi les prévisions de Wall Street concernant son bénéfice et son chiffre d'affaires du premier trimestre , grâce à des hausses de prix et une forte demande dans les secteurs de l'aérospatiale et des revêtements. Le fabricant américain de peintures et de revêtements a annoncé un chiffre d'affaires net de 3,93 milliards de dollars pour le trimestre janvier-mars, en hausse de 7% par rapport à l'année précédente et dépassant l'estimation moyenne des analystes de 3,85 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les fabricants de revêtements s'appuient sur les hausses de prix et la demande résiliente dans les segments liés à l'aérospatiale et aux infrastructures pour compenser l'activité industrielle mondiale inégale, la hausse des coûts des intrants et les pressions plus générales sur la chaîne d'approvisionnement liées en partie au conflit au Moyen-Orient et à la volatilité du marché de l'énergie.

PPG a déclaré que les coûts des intrants pour les matières premières, l'énergie, la logistique et l'emballage avaient augmenté ces dernières semaines, entraînant des hausses de prix à l'échelle mondiale.

Au début du mois, PPG a annoncé une hausse des prix pouvant atteindre 20% sur l'ensemble de son portefeuille de peintures, revêtements et produits spécialisés, invoquant la volatilité des marchés pétrochimiques, énergétiques et des transports qui a entraîné une augmentation des coûts des intrants et de la logistique.

La société prévoit une croissance des bénéfices ajustés comprise entre une stagnation et un faible pourcentage à un chiffre au deuxième trimestre et maintient ses prévisions de bénéfice par action pour l'ensemble de l'année entre 7,70 et 8,10 dollars.

Le chiffre d'affaires net trimestriel du segment des revêtements de performance de PPG a augmenté de 5% pour atteindre 1,33 milliard de dollars, tiré par les revêtements aérospatiaux, de protection et maritimes, tandis que l'activité des revêtements architecturaux a bénéficié d'une forte demande en Amérique latine.

Le chiffre d'affaires net des revêtements industriels a augmenté de 4% au cours du trimestre.

Sur une base ajustée, PPG a affiché un bénéfice ajusté de 1,83 dollar par action, dépassant les estimations de 1,77 dollar par action.