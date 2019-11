Pourquoi la Bourse bat-elle record sur record ?

Le CAC 40 est à son plus-haut depuis plus de douze ans. (© Adobestock)

En Europe comme aux États-Unis, les indices boursiers ont atteint des niveaux plus vus depuis plusieurs années. En France, le CAC 40 est à un record depuis 2007 et gagne 24% depuis le début de l'année. Plusieurs facteurs expliquent cette euphorie.

Le message envoyé depuis un mois par la Bourse est sans ambiguïté : l'avenir s'annonce plus radieux que le passé récent, marqué par de lourdes incertitudes politiques et un franc ralentissement de l'économie mondiale.

La vague d'optimisme qui déferle des deux côtés de l'Atlantique a porté le S&P 500 et l'Euro Stoxx 600 à des nouveaux records historiques. À Paris, le CAC 40 n'est plus qu'à 300 points de son sommet de juillet 2007, juste avant la crise des subprimes. Les investisseurs sont galvanisés par une soudaine éclaircie sur les deux fronts politiques les plus brûlants.

Bonnes nouvelles sur le front du Brexit et de la guerre commerciale

Tout d'abord, la probabilité d'un no deal Brexit a fortement reflué : le nouveau report accordé par l'Union européenne (au 31 janvier) a de bonnes chances d'être mis à profit par les députés britanniques pour voter l'accord entre Londres et Bruxelles.

Ensuite, les relations sino-américaines se réchauffent. Dans les deux camps, les négociateurs font miroiter la signature d'un accord de «phase un» d'ici fin novembre, l'horizon d'un accord complet, intégrant notamment l'épineux sujet de la propriété intellectuelle, restant très incertain.

Les marchés saluent par ailleurs un début de stabilisation économique, voire l'amorce d'une légère embellie de la croissance mondiale, après plus d'une