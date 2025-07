Stellantis: l'Alfa Romeo Junior Ibrida primée information fournie par Cercle Finance • 04/07/2025 à 17:35









(CercleFinance.com) - Alfa Romeo annonce que sa Junior Ibrida a été distinguée lors de la 30e édition des Trophées L'Automobile & L'Entreprise 2025, en décrochant la première place dans la catégorie véhicules à combustion interne des segments A et B.



Ce prix, attribué par un jury composé de gestionnaires de flotte et de journalistes spécialisés, récompense la pertinence de son offre sur le marché B2B face à la concurrence.



Citadine hybride de 145 chevaux, disponible en deux ou quatre roues motrices, l'Alfa Romeo Junior Ibrida séduit les professionnels par son style italien, sa compacité, sa sobriété et le plaisir de conduite qu'elle procure.



Alain Descat, Directeur d'Alfa Romeo France, souligne que ' cette récompense reflète les efforts constants de la marque pour concilier émotion automobile et exigences rationnelles du marché B2B '.



Alfa Romeo confirme ainsi ses ambitions sur le canal B2B, tout en restant fidèle à son ADN sportif et élégant.





