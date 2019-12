Pour 2020, BNP Paribas AM favorise des valeurs de rendement, l'or et le yen

Christophe Moulin, responsable de la gestion Multi Asset de BNP Paribas Asset Management. (© DR)

Le responsable de la gestion diversifiée, Christophe Moulin, anticipe la poursuite d'un environnement favorable aux actions. Mais la fin de cycle en vue et la hausse des cours encouragent la diversification et les protections.

Christophe Moulin, responsable de la gestion Multi Asset de BNP Paribas Asset Management, prévoit pour 2020 une relative continuité dans l'environnement économique et sur les marchés : croissance modeste, faible inflation, soutien monétaire des banques centrales.

La poursuite d'un tel scénario serait favorable aux actions, mais il est devenu plus fragile au fil des mois, en raison de l'avancement du cycle d'activité, ce qui encourage une plus grande réactivité, davantage de diversification et des stratégies de protection.

Fin de cycle à surveiller

Deux principaux risques sont identifiés pour les prochains mois : le possible retour d'une inflation plus élevée, qui incite à «sous-pondérer» les emprunts d'État de la zone euro et à prendre des positions sur des obligations américaines indexées sur l'inflation.

L'autre risque pourrait venir d'un ralentissement de la conjoncture mondiale plus marqué, entrainé par la «déglobalisation du commerce. D'autant que la fragilité du rebond constaté dans les indicateurs avancés PMI rend la reprise plus vulnérable à d'éventuels chocs externes.

Un éventuel accord commercial entre les États-Unis et la Chine ne devrait d'ailleurs pas résoudre le différend qui existe entre les deux pays, après des années de déséquilibres dans les échanges.

Chasse au rendement

Le gérant achète des actions dans les