Pologne - Éléments à surveiller le 28 octobre

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VARSOVIE, 28 octobre - Voici les actualités, communiqués de presse et événements marquants de ce mercredi. TOUTES LES HEURES SONT EXPRIMÉES EN GMT (Pologne: GMT + 1 heure):

CENTRE DE MAINTENANCE PATRIOT

Un centre de maintenance dédié aux missiles intercepteurs Patriot de Lockheed Martin LMT.N va être créé en Pologne, a déclaré mardi la vice-ministre de la Défense, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

SAUDI ARAMCO EN POLOGNE

Si Saudi Aramco décide de se retirer de l’UE, notamment en vendant ses parts dans la raffinerie de Gdańsk en Pologne, le ministère des Biens de l’État et la société PKN.WA Orlen analyseraient cette situation de manière approfondie, compte tenu du caractère stratégique de cette activité, a déclaré le ministre des Biens de l’État, Wojciech Balczun, au quotidien Rzeczpospolita.

RÉSERVE DE PÉTROLE

La Pologne prévoit d’élaborer son propre calendrier de libération des réserves de pétrole et de carburant d’ici fin novembre, mais ne voit pour l’instant aucune nécessité urgente à une telle libération, a rapporté mardi l’agence de presse nationale PAP, citant le ministre de l’Énergie Milosz Motyka.

UNE ALLIANCE TRANSATLANTIQUE SOLIDE

La Pologne et le Royaume-Uni sont tous deux favorables au renforcement de l’alliance transatlantique , car il n’existe aucune alternative à la coopération avec les États-Unis, a déclaré mardi le ministre polonais de la Défense, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

RAPPORT DE LA BANQUE CENTRALE

La situation financière des entreprises polonaises s’est améliorée au deuxième trimestre et est restée favorable au troisième trimestre, même si les perspectives pour les 12 prochains mois se sont détériorées, selon un rapport publié mardi par la banque centrale .

DETTE

Mercredi, le ministère polonais des Finances émettra des obligations d'une valeur de 8 à 12 milliards de zlotys (2,03 à 3,04 milliards de dollars).

MBANK MBK.WA

La filiale polonaise de la Commerzbank CBKG.DE , mBank MBK.WA , a annoncé mercredi une hausse de 29,6 % de son bénéfice au troisième trimestre, conformément aux attentes du marché, la croissance de son portefeuille de prêts et la baisse des coûts liés aux litiges sur les prêts hypothécaires en francs suisses ayant compensé la hausse de la taxe bancaire destinée à financer les dépenses de défense.

BANK MILLENNIUM MILP.WA

Le directeur général de Bank Millennium MILP.WA a déclaré mardi que les poursuites judiciaires liées à la « sanction de crédit gratuit » — une pénalité pouvant priver les prêteurs des intérêts et des frais sur les crédits à la consommation — restaient un risque majeur pour le secteur bancaire polonais, tout en ajoutant que les provisions de Millennium étaient suffisantes pour l’instant.

BUDIMEX BDXP.WA

Budimex BDXP.WA , la plus grande entreprise polonaise de construction et d’ingénierie, a annoncé mardi une hausse d’environ 7 % de son bénéfice net par rapport à l’année précédente, grâce à un volume d’activité élevé sur l’ensemble de son portefeuille diversifié de contrats.

****Reuters n'a pas vérifié les informations relayées par les médias polonais et ne se porte pas garant de leur exactitude.****

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