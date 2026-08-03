 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Plus500, société cotée au Royaume-Uni, renforce son offensive commerciale aux États-Unis avec des contrats à terme sur actions individuelles
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 08:33
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le courtier Fintech Plus500 PLUSP.L a annoncé lundi avoir lancé des contrats à terme sur actions individuelles aux États-Unis, élargissant ainsi son offre de contrats à terme en permettant à ses clients d'accéder à des contrats cotés sur le CME Group liés à des actions américaines individuelles.

Voici quelques détails:

* Cette offre permet aux clients de Plus500 de négocier des contrats à terme cotés au CME liés à des actions américaines individuelles, y compris des positions longues et courtes, avec des exigences de capital initial réduites et des horaires de transactions prolongés.

* Le courtier basé en Israël a indiqué qu’il prévoyait d’ajouter d’autres contrats en fonction de la demande des clients, de la liquidité et des conditions de marché.

* Ce lancement marque une nouvelle étape dans la stratégie de Plus500 visant à étendre ses activités aux États-Unis au-delà de son activité traditionnelle de contrats de différence (CFD) de gré à gré.

* En juin, la société a lancé des contrats sur les marchés de prédiction liés à des événements sportifs , élargissant ainsi son offre de produits négociés en bourse.

Valeurs associées

CME GROUP RG-A
267,7900 USD NASDAQ +0,21%
PLUS500
3 843,000 GBX LSE -1,71%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
83,61 -6,53%
CAC 40
8 596,42 +1,02%
2CRSI
25,92 +0,62%
HAFFNER ENERGY
0,368 +13,23%
WORLDLINE
13,284 +8,99%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank