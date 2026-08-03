Plus500, société cotée au Royaume-Uni, renforce son offensive commerciale aux États-Unis avec des contrats à terme sur actions individuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le courtier Fintech Plus500 PLUSP.L a annoncé lundi avoir lancé des contrats à terme sur actions individuelles aux États-Unis, élargissant ainsi son offre de contrats à terme en permettant à ses clients d'accéder à des contrats cotés sur le CME Group liés à des actions américaines individuelles.

Voici quelques détails:

* Cette offre permet aux clients de Plus500 de négocier des contrats à terme cotés au CME liés à des actions américaines individuelles, y compris des positions longues et courtes, avec des exigences de capital initial réduites et des horaires de transactions prolongés.

* Le courtier basé en Israël a indiqué qu’il prévoyait d’ajouter d’autres contrats en fonction de la demande des clients, de la liquidité et des conditions de marché.

* Ce lancement marque une nouvelle étape dans la stratégie de Plus500 visant à étendre ses activités aux États-Unis au-delà de son activité traditionnelle de contrats de différence (CFD) de gré à gré.

* En juin, la société a lancé des contrats sur les marchés de prédiction liés à des événements sportifs , élargissant ainsi son offre de produits négociés en bourse.