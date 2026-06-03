Planisware annule des actions autodétenues

Planisware annonce que son conseil d'administration, réuni le 2 juin, a décidé à l'unanimité de procéder, avec effet immédiat, à une réduction du capital social par voie d'annulation de 668 646 actions autodétenues représentant 0,95% du capital social.

Ces titres ont été acquis du 4 mars au 15 avril, dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 3 mars dernier par la société de plateformes SaaS ( Software as a Service ) B2B ( Business to Business ) basées sur l'intelligence artificielle.

À l'issue de cette annulation d'actions, le capital social de Planisware se trouve divisé en 69 589 080 actions. Le nombre de droits de vote théoriques est de 116 551 235 et le nombre de droits de vote effectifs (actions autodétenues exclues), de 116 721 326.