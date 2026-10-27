PIZZORNO : COMMUNIQUE EN DATE DU 27 OCTOBRE 2026 RELATIF A LA MISE A DISPOSITION DE LA NOTE EN REPONSE ET DES AUTRES INFORMATIONS RELATIVES A GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT

Ce communiqué ne constitue pas une offre d'acquisition et n'est pas destiné à être diffusé dans les juridictions où l'Offre ne serait pas autorisée.

COMMUNIQUE EN DATE DU 27 OCTOBRE 2026

RELATIF A LA MISE A DISPOSITION DE LA NOTE EN REPONSE ET DES AUTRES INFORMATIONS RELATIVES A

GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT (« GPE »)

DANS LE CADRE DE L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE NON SUIVIE D'UN RETRAIT OBLIGATOIRE VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE GPE

INITIÉE PAR LA SOCIÉTE

PAPREC GROUP

PRIX DE L'OFFRE : 62,50€ par action GPE

DUREE DE L'OFFRE : 10 jours de négociation

AMF



Le présent communiqué a été établi par la société Groupe Pizzorno Environnement et est diffusé le 27 octobre 2026 en application des dispositions des articles 231-27 3° et

231-28 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (le « Règlement Général de l'AMF »).



Conformément à l'article L. 621-8 du Code monétaire et financier et à l'article 231-26 du Règlement Général de l'AMF, l'AMF a, en application de sa décision de conformité en date du 26 octobre 2026 relative à l'offre publique d'achat simplifiée visant les titres de la société Groupe Pizzorno Environnement (l'« Offre »), apposé le visa n°26-376 sur la note en réponse établie par Groupe Pizzorno Environnement (« GPE » ou la « Société ») (la « Note en Réponse »).



Le visa, conformément aux dispositions de l'article L. 621-8-1, I. du code monétaire et financier, a été attribué après que l'AMF a vérifié « si le document est complet et compréhensible, et si les informations qu'il contient sont cohérentes ». Il n'implique ni approbation de l'opportunité de l'opération, ni authentification des éléments comptables et financiers présentés.

Le présent communiqué doit être lu conjointement avec tous les autres documents publiés en relation avec l'Offre. Conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF, les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de GPE ont été déposées auprès de l'AMF le 26 octobre 2026 et mises à la disposition du public le 27 octobre 2026.

La Note En Réponse et les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de GPE sont disponibles sur le site Internet de l'AMF ( www.amf-france.org ) et de Groupe Pizzorno Environnement ( www.pizzorno.com ) et peuvent être obtenues sans frais auprès de Groupe Pizzorno Environnement (109, rue Jean Aicard 83 300 Draguignan).

Il est rappelé que l'Offre sera ouverte pour une période de 10 jours de négociation. Préalablement à l'ouverture de l'Offre, l'AMF publiera un avis d'ouverture, et Euronext Paris publiera un avis annonçant les modalités et le calendrier de l'Offre.

AVERTISSEMENT



Le présent communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. Il ne constitue pas une offre au public. La diffusion de ce communiqué, l'Offre et son acceptation peuvent faire l'objet d'une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L'Offre ne s'adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n'est pas susceptible de faire l'objet d'une quelconque acceptation depuis un pays où l'Offre ferait l'objet de telles restrictions. Le présent communiqué n'est pas destiné à être diffusé dans ces pays. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer.

GPE décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation par toute personne de ces restrictions.