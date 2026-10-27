Boeing : les difficultés dans la production d'avions de ligne pèsent sur les résultats du 3e trimestre

Le logo de Boeing
par Dan Catchpole
Boeing a annoncé mardi une perte plus importante que prévu au troisième trimestre, les difficultés liées à la chaîne d'approvisionnement et les retards de production au sein de sa division d'avions commerciaux ayant éclipsé l'amélioration des marges enregistrée dans le reste de l'entreprise.
Le constructeur aéronautique a poursuivi son redressement au cours du trimestre, après des années de crises et de controverses qui ont entaché sa réputation et l'ont laissé avec une dette colossale.
Au cours de ce trimestre, Boeing a obtenu la certification du 737 MAX 7 auprès des autorités réglementaires américaines, a remporté le contrat portant sur le chasseur de sixième génération F/A-XX de la Marine américaine et a généré un flux de trésorerie disponible pour un nouveau trimestre, tandis que la certification du MAX 10, de plus grande taille, a suivi en octobre.
"Les attentes augmentent, et c'est normal. Nous disposons d'une assise plus solide qu'il y a un an, mais nous avons encore du travail à accomplir pour honorer notre carnet de commandes, renforcer notre culture d'entreprise et améliorer notre façon de travailler au quotidien", a déclaré le PDG Kelly Ortberg dans une note adressée aux employés après la publication des résultats.
Le chiffre d'affaires de Boeing Commercial Airplanes a légèrement reculé à 10,7 milliards de dollars (9,59 milliards d'euros), tandis que la perte d'exploitation s'est établie à 697 millions de dollars et que la marge n'a reculé que de 6,5%, contre une contraction de 48,3% il y a un an.
Le constructeur aéronautique a annoncé une perte ajustée de 34 cents par action pour le trimestre clos en septembre, alors que le marché s'attendait à 21 cents, selon les données compilées par LSEG.
Le groupe a attribué ces résultats à des livraisons d'avions de ligne moins rentables et à des coûts de production plus élevés, notamment liés à sa chaîne d'approvisionnement.
Boeing a eu du mal à faire passer la production du 737 de 42 appareils par mois à 47, objectif qu'elle espérait atteindre cet été. Le constructeur n'a pas été en mesure de fabriquer les ailes assez rapidement, a déclaré Kelly Ortberg lors d'une conférence industrielle en septembre.
Au sein de la division défense de Boeing, la hausse des livraisons, l'amélioration des performances opérationnelles et la cession d'une filiale pour 252 millions de dollars ont contribué à un bénéfice trimestriel de près de 500 millions de dollars, avec une marge d'exploitation de 6,2%, contre 1,7% il y a un an.
Boeing Global Services a réalisé un bénéfice de 1 milliard de dollars et affiché une marge d'exploitation de 18,3%.
Le constructeur aéronautique américain a clôturé le trimestre avec une dette nette de 25,2 milliards de dollars, en légère baisse par rapport aux 25,9 milliards des trois mois précédents et aux 30,4 milliards enregistrés il y a un an.
Son action a légèrement progressé lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.
(Par Dan Catchpole à Seattle et Shivansh Tiwary à Bangalore ; Version française Matthieu Huchet)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer