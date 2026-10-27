Boeing : les difficultés dans la production d'avions de ligne pèsent sur les résultats du 3e trimestre

Le logo de Boeing

par Dan Catchpole

Boeing a annoncé mardi une perte ‌plus importante que prévu au troisième trimestre, les difficultés liées à la chaîne d'approvisionnement et les retards de production au sein ​de sa division d'avions commerciaux ayant éclipsé l'amélioration des marges enregistrée dans le reste de l'entreprise.

Le constructeur aéronautique a poursuivi son redressement au cours du trimestre, après des années de crises et de controverses qui ont entaché sa réputation et l'ont ​laissé avec une dette colossale.

Au cours de ce trimestre, Boeing a obtenu la certification du 737 MAX 7 auprès des autorités réglementaires américaines, a remporté le contrat ​portant sur le chasseur de sixième génération F/A-XX de la ⁠Marine américaine et a généré un flux de trésorerie disponible pour un nouveau trimestre, tandis que la certification ‌du MAX 10, de plus grande taille, a suivi en octobre.

"Les attentes augmentent, et c'est normal. Nous disposons d'une assise plus solide qu'il y a un an, mais nous avons encore du travail ​à accomplir pour honorer notre carnet de ‌commandes, renforcer notre culture d'entreprise et améliorer notre façon de travailler au quotidien", a ⁠déclaré le PDG Kelly Ortberg dans une note adressée aux employés après la publication des résultats.

Le chiffre d'affaires de Boeing Commercial Airplanes a légèrement reculé à 10,7 milliards de dollars (9,59 milliards d'euros), tandis que la perte d'exploitation s'est établie à 697 ⁠millions de dollars et que ‌la marge n'a reculé que de 6,5%, contre une contraction de 48,3% il y a un ⁠an.

Le constructeur aéronautique a annoncé une perte ajustée de 34 cents par action pour le trimestre clos en septembre, alors ‌que le marché s'attendait à 21 cents, selon les données compilées par LSEG.

Le groupe a attribué ces ⁠résultats à des livraisons d'avions de ligne moins rentables et à des coûts de production ⁠plus élevés, notamment liés à ‌sa chaîne d'approvisionnement.

Boeing a eu du mal à faire passer la production du 737 de 42 appareils par mois à ​47, objectif qu'elle espérait atteindre cet été. Le constructeur n'a pas ‌été en mesure de fabriquer les ailes assez rapidement, a déclaré Kelly Ortberg lors d'une conférence industrielle en septembre.

Au sein de la division défense ​de Boeing, la hausse des livraisons, l'amélioration des performances opérationnelles et la cession d'une filiale pour 252 millions de dollars ont contribué à un bénéfice trimestriel de près de 500 millions de dollars, avec une marge d'exploitation de 6,2%, ⁠contre 1,7% il y a un an.

Boeing Global Services a réalisé un bénéfice de 1 milliard de dollars et affiché une marge d'exploitation de 18,3%.

Le constructeur aéronautique américain a clôturé le trimestre avec une dette nette de 25,2 milliards de dollars, en légère baisse par rapport aux 25,9 milliards des trois mois précédents et aux 30,4 milliards enregistrés il y a un an.

Son action a légèrement progressé lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

(Par Dan Catchpole à Seattle et Shivansh Tiwary ​à Bangalore ; Version française Matthieu Huchet)