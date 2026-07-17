PIZZORNO : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société PIZZORNO Environnement (FR0010214064 – GPE FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2026 :

5 917 titres

142 684,25 Euros en espèce

Au cours du 1 er semestre 2026, il a été négocié un total de :

ACHAT 1 203 titres 68 448,60 EUR 27 transactions VENTE 56 titres 3 273.20 EUR 16 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

4 770 titres

208 297,28 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 28/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

8,224 titres

87 807,04 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

À propos de PIZZORNO Environnement

Acteur de l'économie circulaire, PIZZORNO Environnement est une entreprise familiale qui accompagne la transition écologique des territoires. Son expertise se fonde sur la maîtrise de l'ensemble des métiers du déchet, de la propreté à la collecte, du tri à la valorisation jusqu'au traitement. Le Groupe emploie près de 2 500 personnes.

Euronext Paris – Compartiment C - ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE - Bloomberg : GPE.FP - Reuters : GPE.PA

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PIZZORNO Environnement

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Directeur Financier

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ACTUS finance & communication

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ANNEXE

Achats Vente GPE FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 27 1 203 68 448,60 16 56 3 273,20 01/01/2026 0 0 0,00 0 0 0,00 02/01/2026 2 103 5 954,60 2 37 2 183,00 05/01/2026 4 261 14 998,80 2 2 117,60 06/01/2026 1 1 58,20 1 1 58,20 07/01/2026 1 1 57,60 1 1 57,60 08/01/2026 4 241 13 800,20 1 1 58,20 09/01/2026 5 271 15 431,80 1 1 57,80 12/01/2026 2 61 3 417,20 2 2 114,40 13/01/2026 2 61 3 429,00 2 6 344,00 14/01/2026 4 201 11 188,80 1 1 56,80 15/01/2026 1 1 56,40 1 1 56,40 16/01/2026 1 1 56,00 2 3 169,20