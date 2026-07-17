Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements

Un remorqueur guide un navire au terminal à conteneurs de Khor Fakkan, dans l'émirat de Charjah, aux Emirats arabes unis, le long du golfe d'Oman, le 14 juillet 2026 ( AFP / - )

Voici les derniers développements en lien avec le conflit au Moyen-Orient, où les hostilités ont repris depuis le 7 juillet entre l'Iran et les États-Unis.

. Le Kurdistan irakien appelle l'Iran à cesser ses attaques "injustifiées"

Le Premier ministre du Kurdistan irakien Masrour Barzani a dénoncé des "attaques injustifiées" contre cette région autonome du nord de l'Irak et exhorté Téhéran à y mettre fin.

Les défenses aériennes avaient annoncé plus tôt avoir abattu des drones au-dessus d'Erbil, la capitale du Kurdistan irakien, deuxième incident de ce type cette semaine. Neuf rebelles kurdes iraniens ont par ailleurs été tués dans le nord de l'Irak par des frappes, a annoncé leur groupe, imputant celles-ci à l'Iran.

. Attaques iraniennes: l'armée koweïtienne fait état de blessés dans ses rangs

L'armée koweïtienne a fait état de blessés dans ses rangs "à la suite de l'attaque de plusieurs installations et camps de l'armée koweïtienne par des drones ennemis ce matin, dans le cadre de l'agression iranienne criminelle", a écrit l'armée sur X.

. L'Iran "poursuivra" ses frappes jusqu'à un "retour au calme" dans le sud et à Ormuz

Les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de la République islamique, ont prévenu qu'ils poursuivraient leurs attaques tant que les frappes sur le sud de l'Iran et dans le détroit d'Ormuz ne cesseront pas.

"Nos frappes efficaces et ciblées, menées depuis l'ensemble du territoire iranien contre l'ennemi, se poursuivront jusqu'au retour du calme sur la côte sud et dans le détroit d'Ormuz", a déclaré sur les réseaux sociaux Majid Mousavi, commandant de la Force aérospatiale des Gardiens de la Révolution.

. L'Iran dit avoir attaqué une base américaine au Qatar

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont affirmé avoir visé des systèmes radar et des avions militaires américains au Qatar afin de "punir l'agresseur", en représailles aux frappes menées dans la nuit contre l'Iran.

"Dans le prolongement des opérations de représailles menées la nuit dernière, les courageux combattants de la force aérospatiale des Gardiens de la Révolution (...) ont lancé une attaque lourde et par surprise contre la base aérienne américaine d'Al-Udeid, au Qatar, afin de punir l'agresseur et l'armée américaine qui tue des enfants", ont déclaré les Gardiens dans un communiqué.

. L'Iran appelle ses habitants à réduire leur consommation d'électricité

Le ministère iranien de l'Energie a appelé la population à réduire sa consommation d'électricité, le réseau électrique étant soumis à de fortes tensions après les frappes américaines contre des infrastructures énergétiques dans le sud du pays.

Dans un communiqué, le ministère a exhorté les habitants à éteindre les climatiseurs pendant les heures de pointe "afin de contribuer à garantir un approvisionnement stable en électricité dans les provinces du sud, qui sont actuellement confrontées à une chaleur extrême et à des attaques contre les installations d'alimentation électrique".

. Syrie : une source militaire dément que l'Iran ait bombardé la base d'Al-Tanf

Une source militaire syrienne a démenti auprès de l'AFP que l'Iran ait bombardé la base militaire d'Al-Tanf, dans le sud-est de la Syrie, située dans le triangle frontalier avec la Jordanie et l'Irak.

L'aviation des Gardiens de la Révolution iraniens "a mené une attaque surprise contre le centre de commandement des opérations spéciales de l'ennemi dans la région d'Al-Tanf, en Syrie", avait auparavant écrit la télévision d’État iranienne sur Telegram.

. Le Koweït affirme qu'une centrale électrique a été touchée par une attaque iranienne

"L'une des centrales électriques et de distillation d'eau a été la cible d'une attaque dans le cadre de l'agression iranienne (...), entraînant un incendie, des dégâts et l'endommagement de plusieurs unités de production", a indiqué le ministère koweïtien de l'Electricité dans un communiqué, en appelant les usagers "à rationaliser leur consommation d'électricité durant cette phase exceptionnelle".

. L'Iran dit avoir frappé des avions américains en Jordanie

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont affirmé dans un communiqué avoir détruit avec des missiles et des drones "plusieurs avions ravitailleurs et chasseurs américains" et occasionné "de graves dégâts à de nombreux autres" stationnés en Jordanie.

. Iran: huit morts et 20 blessés lors des attaques américaines de la nuit

Un média d'Etat iranien a affirmé que huit personnes avaient été tuées et 20 autres blessées dans des frappes américaines contre des infrastructures du sud et de l'ouest du pays.

"Des infrastructures ont été la cible d'attaques américaines dans plusieurs provinces" de l'Iran, a indiqué l'agence officielle Irna, faisant état de huit morts et 20 blessés dans ces frappes. De même source, six ponts ont été visés dans la province méridionale de Hormozgan, bordant le détroit d'Ormuz.