La FAA restitue à Boeing le pouvoir de délivrer des certificats de navigabilité pour les appareils 737 MAX et 787

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de l'absence de commentaire immédiat de Boeing, et d'informations contextuelles aux paragraphes 3 et 4) par David Shepardson

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a annoncé vendredi au Congrès qu'elle autoriserait Boeing BA.N à délivrer des certificats de navigabilité pour tous les avions 737 MAX et 787 à partir de la semaine prochaine, une étape importante pour le constructeur aéronautique américain alors qu'il accélère sa production.

La FAA a indiqué au Congrès que "cette décision fait suite à plusieurs mois d’examen approfondi des données et des questions de sécurité, qui ont démontré une qualité de production constante, et reflète la confiance de la FAA dans la capacité de Boeing à délivrer des certificats de navigabilité sous la supervision de la FAA", selon un e-mail consulté par Reuters.

La FAA avait retiré à Boeing le droit d’approuver individuellement les appareils MAX en 2019, après un deuxième accident mortel impliquant un MAX en Éthiopie, puis celui concernant les Boeing 787 en 2022, en raison de problèmes de qualité de production.

Boeing n’a pas immédiatement réagi.