Phillips 66 signale un incident de production survenu à la suite d'un coup de foudre sur son site de Sweeny, au Texas

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Phillips 66 PSX.N a annoncé vendredi que l'unité 35 de sa raffinerie et de son complexe pétrochimique de Sweeny, au Texas, d'une capacité de 264 500 barils par jour, avait subi un incident de procédé lors d'un orage lié à la tempête tropicale Bertha, selon un document déposé auprès de la Commission texane de la qualité environnementale.

Le document précise que la société a signalé des émissions provenant de la torche du cokeur 29-61-1. Elle a ajouté que “les équipes d'exploitation se sont efforcées de stabiliser l'unité afin de revenir à des conditions d'exploitation normales”.