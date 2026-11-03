Pfizer confirme Cécile Guégan dans ses fonctions de CFO

En marge de la publication de ses résultats du 3e trimestre 2026, Pfizer annonce que son conseil d'administration a décidé à l'unanimité de nommer Cécile Guégan aux postes de directrice financière (CFO) à titre définitif et de vice-présidente exécutive, avec effet au 1er novembre.

Cécile Guégan occupait les fonctions de CFO par intérim depuis le 16 août. Auparavant, elle était directement responsable des opérations financières et du reporting de l'activité biopharmaceutique de Pfizer, dans l'ensemble des domaines thérapeutiques et des zones géographiques.

Confirmée dans ses fonctions de CFO, elle sera responsable de toutes les fonctions financières, notamment l'audit, la trésorerie, les relations avec les investisseurs, la fiscalité, les assurances, la planification et l'analyse opérationnelles (OP&A), le contrôle comptable, ainsi que la gestion et l'analyse financières des activités.

Au cours de ses précédentes fonctions, elle a notamment été partenaire stratégique des présidents de divisions et des directeurs commerciaux, piloté les prévisions à long terme de portefeuilles de produits clés, dirigé d'importantes opérations d'acquisition et d'intégration et codirigé une initiative stratégique visant à identifier de nouveaux relais de croissance.