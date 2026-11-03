Pfizer : bénéfice net en recul de 8 % au 3T, inférieur aux attentes

( AFP / ANGELA WEISS )

Le groupe pharmaceutique américain Pfizer a publié mardi un bénéfice net en recul de 8 % au troisième trimestre, à 3,24 milliards de dollars, inférieur aux attentes, mais a relevé ses prévisions annuelles.

Le chiffre d'affaires ressort quasiment stable à 16,58 milliards de dollars, meilleur que prévu. Les analystes de la plateforme Factset tablaient plutôt sur 15,85 milliards de dollars.

Le laboratoire prévoit désormais de réaliser entre 62 et 64 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'année 2026.

Il relève sa prévision de bénéfice ajusté par action pour 2026, désormais attendue entre 2,95 et 3,05 dollars, contre 2,80 à 3,00 dollars précédemment.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Pfizer perdait 1,01%.

"Pfizer a enregistré un nouveau trimestre solide ", marqué par une "bonne dynamique commerciale" et une mise en œuvre opérationnelle "maîtrisée" de ses priorités "tout en poursuivant sa stratégie de création de valeur à long terme pour ses actionnaires", a commenté le patron du groupe, Albert Bourla, dans le communiqué.

Il a estimé avoir "une bonne visibilité sur notre capacité à atteindre notre objectif de croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires de 7 à 9 % entre fin 2028 et fin 2033, après prise en compte des risques", dans un texte accompagnant la publication des résultats.

"Ce trimestre, nos produits hors Covid ont enregistré une forte croissance de 7 %" de leur chiffre d'affaires, a souligné de son côté la directrice financière Cécile Guegan confirmée à ce poste par le conseil d'administration après en avoir assuré l'intérim depuis le 16 août.

L'action a gagné plus de 10 % en un mois et 23 % depuis le début de l'année.