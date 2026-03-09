pétrole : les prix franchissent la barre des 100 dollars le baril

La fumée s'élève à la suite d'une grève dans la raffinerie de pétrole de Bapco sur l'île de Sitra

Les prix du pétrole se ‌sont envolés lundi sur le marché asiatique, dépassant la barre des 100 dollars le ​baril (86,57 euros) et atteignant leur plus haut niveau depuis mi-2022, une série de grands producteurs réduisant leurs approvisionnements et les perturbations du transport maritime dans le détroit d'Ormuz ​se poursuivant dans le contexte du conflit au Moyen-Orient.

Le Brent grimpe de 17,28% à 108,71 dollars le baril et ​le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) ⁠de 16,19% à 105,62 dollars vers 06h36 GMT, réduisant légèrement les gains enregistrés ‌plus tôt dans la journée, respectivement d'environ 29% et 31%.

L'Irak et le Koweït ont commencé à réduire leur production de pétrole, s'ajoutant aux ​réductions précédentes de gaz ‌naturel liquéfié (GNL) du Qatar. Selon les analystes, les Émirats arabes unis ⁠et l'Arabie saoudite devraient également réduire leur production sous peu.

La production irakienne provenant de ses principaux champs pétrolifères du sud a chuté de 70% pour atteindre seulement 1,3 ⁠million de barils ‌par jour, le pays étant incapable d'exporter du pétrole via le détroit ⁠d'Ormuz, ont déclaré dimanche trois sources industrielles.

Les stocks de brut ont en outre ‌atteint leur capacité maximale, selon un responsable de la compagnie pétrolière publique ⁠Basra Oil Company.

Kuwait Petroleum Corporation a pour sa part commencé ⁠à réduire sa production ‌de pétrole samedi et a déclaré un cas de force majeure sur les expéditions, ​sans toutefois préciser l'ampleur de la réduction ‌de production.

Bapco Energies a quant à elle déclaré lundi un cas de force majeure à la suite d'une ​récente attaque contre sa raffinerie à Bahreïn.

La nomination de Mojtaba Khamenei pour succéder à son père l'ayatollah Ali Khamenei à la tête de l'Iran a également ⁠contribué à la hausse des prix, la décision de Téhéran risquant de provoquer la colère du président américain Donald Trump, qui avait précédemment réitéré son souhait de participer au processus de sélection du nouveau dirigeant iranien

(Yuka Obayashi et Sudarshan Varadhan, avec la contribution de Rae Wee à Singapour et Tim Gardner à Washington ; version française Diana ​Mandia, édité par Augustin Turpin)