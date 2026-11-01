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Pétrole-L'Opep+ maintient ses objectifs de production pour décembre
information fournie par Reuters 01/11/2026 à 15:04

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(Actualisé avec confirmation, précisions et contexte)

par Ahmad Ghaddar et Olesya Astakhova

L'Opep+ a décidé dimanche de maintenir ses objectifs de production pour le mois de décembre, confirmant ainsi les attentes selon lesquelles aucun autre ajustement de politique n'interviendra avant l'année prochaine, alors que l'organisation reste confronté à des perturbations dans les exportations en raison du conflit entre les Etats-Unis et l'Iran.

Sept membres clés de l'Opep+ - l'Arabie saoudite, la Russie, l'Irak, le Koweït, l'Algérie, le Kazakhstan et Oman - ont pris cette décision lors d'une réunion virtuelle dimanche, a indiqué l'Opep dans un communiqué.

Trois sources proches du dossier avaient rapporté samedi à Reuters qu'un accord de principe en la matière avait été trouvé au sein de l'Opep+, qui rassemble les pays de l'Opep et d'autres nations productrices de pétrole menées par la Russie.

Seuls les sept membres fondateurs, auxquels s'ajoutaient les Emirats arabes unis jusqu'à leur retrait de l'Opep en mai, ont participé aux décisions mensuelles de production ces dernières années. L'ensemble des 21 pays membres doit se réunir le 29 novembre, date à laquelle les analystes prévoient que les quotas pour 2027 seront fixés.

"La décision d'aujourd'hui était la plus facile", a souligné Jorge Leon, analyste chez Rystad. "Le véritable test aura lieu lors de la réunion ministérielle du 29 novembre, où l'Opep+ décidera de son cadre de production pour 2027", a-t-il ajouté.

Les cours du pétrole ont bondi de plus de 2% vendredi, le Brent LCOc1 s'affichant à près de 118 dollars le baril, son plus haut niveau depuis avril, sur fond de crainte d'une éventuelle escalade du conflit iranien après les élections de mi-mandat aux Etats-Unis.

L'Agence internationale de l'énergie et d'autres organismes de prévision ont mis en garde contre un excédent d'offre en 2027 si les flux de brut en provenance du Golfe revenaient à la normale.

"L'Opep+ est confrontée à un choix extrêmement difficile pour 2027", explique Jorge Leon. "Le groupe doit composer avec une grande incertitude en lien avec la guerre entre les Etats-Unis et l'Iran, le rythme de la reprise des échanges via le détroit d'Ormuz et l'ampleur des excédents qui pourraient apparaître une fois que les approvisionnements perturbés seront rétablis".

L'Opep+ a relevé ses objectifs de production pour une grande partie de l'année 2026 après des années de réductions. Lors de réunions précédentes, l'organisation avait maintenu ses objectifs pour octobre et novembre.

(Reportage Alex Lawler; version française Claude Chendjou)

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