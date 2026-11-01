 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Formule 1-Antonelli sacré champion du monde à 20 ans, record de précocité
information fournie par Reuters 01/11/2026 à 23:54

Ajouter Boursorama à vos sources

Grand Prix de Mexico

Grand Prix de Mexico

Kimi Antonelli (Mercedes) est ​devenu dimanche le plus jeune champion du monde de ​l'histoire de la Formule ​1, à l'âge ⁠de 20 ans, à ‌l'issue du Grand Prix du Mexique, remporté ​par ‌Max Verstappen (Red Bull), et ⁠est également le premier Italien à finir au ⁠sommet ‌du classement des pilotes ⁠depuis 1953.

Avec sa ‌troisième place au ⁠Mexique, derrière Max Verstappen ⁠et ‌Lewis Hamilton (Ferrari), Kimi Antonelli compte ​désormais ‌123 points d'avance sur son dauphin au ​classement mondial, son équipier George ⁠Russell (Mercedes), un total qui ne peut plus être rattrapé, à quatre courses de la fin de ​la saison.

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le pilote italien de Mercedes, Kimi Antonelli, est devenu le plus jeune champion du monde de Formule 1 en terlminant troisième du Grand Prix du Mexique, le 1er novembre 2026 à Mexico ( AFP / Yuri CORTEZ )
    F1: l'Italien Kimi Antonelli devient le plus jeune champion du monde de l'histoire
    information fournie par AFP 01.11.2026 23:56 

    L'Italien Kimi Antonelli (Mercedes) est devenu le plus jeune champion du monde de l'histoire de la Formule 1 à l'issue du Grand Prix du Mexique remporté par le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), dimanche sur l'Autodromo Hermanos Rodriguez à Mexico. Antonelli ... Lire la suite

  • Genesio « craignait beaucoup » Toulouse
    Genesio « craignait beaucoup » Toulouse
    information fournie par So Foot 01.11.2026 23:28 

    On n’arrête plus l’OM ! Les Marseillais ont remporté un quatrième match de championnat consécutif dimanche face à Toulouse (2-0). L’OM est sixième, au contact des places qualificatives pour la Ligue des champions , et ça donne forcément le sourire à Bruno Genesio. ... Lire la suite

  • Boca Juniors remporte un Superclasico tendu contre River Plate
    Boca Juniors remporte un Superclasico tendu contre River Plate
    information fournie par So Foot 01.11.2026 23:26 

    Un Superclasico ça se joue pas, ça se gagne. Au terme d’une rencontre tendue, marquée par deux expulsions du côté de River Plate (Lucas Martinez Quarta pour anihilation d’une action de but dès la 10 e minute et Gonzalo Montiel en fin de match), Boca Juniors a remporté ... Lire la suite

  • Des habitants de Kherson dans le sud de l'Ukraine marchent dans la ville ravagée par les frappes russes, profitant d'une trêve circonscrite exceptionnelle entre Kiev et Moscou, le 31 octobre 2026 ( AFP / Roman PILIPEY )
    Ukraine : fin d'une trêve exceptionnelle à Olechky
    information fournie par AFP 01.11.2026 23:10 

    La trêve qui a permis l'évacuation d'habitants d'Olechky, ville occupée par la Russie dans le sud de l'Ukraine, a pris fin dimanche soir, un répit exceptionnel mais circonscrit alors que Kiev et Moscou poursuivent par ailleurs leurs frappes. Cette trêve qui a débuté ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank