Formule 1-Antonelli sacré champion du monde à 20 ans, record de précocité

Grand Prix de Mexico

Kimi Antonelli (Mercedes) est ​devenu dimanche le plus jeune champion du monde de ​l'histoire de la Formule ​1, à l'âge ⁠de 20 ans, à ‌l'issue du Grand Prix du Mexique, remporté ​par ‌Max Verstappen (Red Bull), et ⁠est également le premier Italien à finir au ⁠sommet ‌du classement des pilotes ⁠depuis 1953.

Avec sa ‌troisième place au ⁠Mexique, derrière Max Verstappen ⁠et ‌Lewis Hamilton (Ferrari), Kimi Antonelli compte ​désormais ‌123 points d'avance sur son dauphin au ​classement mondial, son équipier George ⁠Russell (Mercedes), un total qui ne peut plus être rattrapé, à quatre courses de la fin de ​la saison.