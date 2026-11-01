Formule 1-Antonelli sacré champion du monde à 20 ans, record de précocité

Grand Prix de Mexico
Kimi Antonelli (Mercedes) est devenu dimanche le plus jeune champion du monde de l'histoire de la Formule 1, à l'âge de 20 ans, à l'issue du Grand Prix du Mexique, remporté par Max Verstappen (Red Bull), et est également le premier Italien à finir au sommet du classement des pilotes depuis 1953.
Avec sa troisième place au Mexique, derrière Max Verstappen et Lewis Hamilton (Ferrari), Kimi Antonelli compte désormais 123 points d'avance sur son dauphin au classement mondial, son équipier George Russell (Mercedes), un total qui ne peut plus être rattrapé, à quatre courses de la fin de la saison.
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