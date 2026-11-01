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F1: l'Italien Kimi Antonelli devient le plus jeune champion du monde de l'histoire
information fournie par AFP 01/11/2026 à 23:56

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Le pilote italien de Mercedes, Kimi Antonelli, est devenu le plus jeune champion du monde de Formule 1 en terlminant troisième du Grand Prix du Mexique, le 1er novembre 2026 à Mexico ( AFP / Yuri CORTEZ )

Le pilote italien de Mercedes, Kimi Antonelli, est devenu le plus jeune champion du monde de Formule 1 en terlminant troisième du Grand Prix du Mexique, le 1er novembre 2026 à Mexico ( AFP / Yuri CORTEZ )

L'Italien Kimi Antonelli (Mercedes) est devenu le plus jeune champion du monde de l'histoire de la Formule 1 à l'issue du Grand Prix du Mexique remporté par le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), dimanche sur l'Autodromo Hermanos Rodriguez à Mexico.

Antonelli a été sacré pour la première fois de sa jeune carrière à seulement 20 ans et 68 jours, après avoir terminé troisième d'une course animée derrière deux multiples champions du monde, Verstappen et l'Anglais Lewis Hamilton (Ferrari).

A peine la ligne d'arrivée franchie, l'Italien a fondu en larmes dans son casque et a remercié son équipe tout en sanglottant: "merci beaucoup, on l'a fait !".

Antonelli est ensuite descendu de sa voiture sous le rugissement des 30.000 fans massés dans les gradins du Foro Sol. Il est d'abord tombé dans les bras d'Hamilton, dont il est proche, puis de Verstappen. Il s'est ensuite dirigé vers ses parents Marco et Veronica pour leur donner une émouvante accolade.

"Je n'aurais jamais pu réussir cela sans mon équipe et ma famille donc un énorme merci à eux. Je vais m'en souvenir toute ma vie. Cette saison a vraiment été incroyable et partager ce titre avec Max et Lewis rend ce moment encore plus beau. Je suis tellement content, on va pouvoir savourer pour le reste de la saison", a exulté l'Italien.

Le natif de Bologne (nord), qui n'avait besoin que de deux points pour être couronné, ne s'est pas contenté de contrôler dimanche. Il a obtenu son titre avec panache en décrochant un 16e podium en 19 Grands Prix cette saison, preuve de sa domination sans partage.

Violente sortie de Bottas

L'Italien Kimi Antonelli sur sa monoplace Mercedes à la fin du Grand Prix du Mexique de Formule 1 où il est devenu le plus jeune champion du monde de l'histoire, le 1er novembre 2026 à Mexico ( AFP / Alfredo ESTRELLA )

L'Italien Kimi Antonelli sur sa monoplace Mercedes à la fin du Grand Prix du Mexique de Formule 1 où il est devenu le plus jeune champion du monde de l'histoire, le 1er novembre 2026 à Mexico ( AFP / Alfredo ESTRELLA )

Son coéquipier britannique George Russell (Mercedes) n'a une nouvelle fois pas existé et a rapidement abandonné tout espoir de repousser le sacre d'Antonelli, alors qu'Hamilton, qui s'était élancé en pole position, s'est battu pour la victoire jusqu'au bout mais n'a pas réussi à doubler Verstappen.

Le Néerlandais, pourtant parti au cinquième rang, a encore réalisé une superbe course pour décrocher la 74e victoire de sa carrière, la troisième lors des quatre derniers Grands Prix.

Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), leader en début de course avant d'écoper d'une pénalité après une passe d'armes avec Hamilton lors du premier tour, a pris la quatrième place, devant le champion du monde 2025 Lando Norris (McLaren) et Russell.

Le Top 10 est complété par l'Australien Oscar Piastri (McLaren), l'Argentin Franco Colapinto (Alpine), le Néo-Zélandais Liam Lawson (Racing Bulls) et le Français Pierre Gasly (Alpine).

Pour le 300e Grand Prix de sa carrière en Formule 1, le héros local Sergio Pérez (Cadillac) a terminé à la 17e et dernière place devant ses dizaines de milliers de supporters qui n'ont pourtant pas perdu leur enthousiasme.

Le Grand Prix a été marqué par le violent accident de son coéquipier finlandais Valtteri Bottas. A pleine vitesse au bout de la ligne droite des stands, la suspension avant gauche de sa Cadillac s'est brisée net et sa monoplace est allée s'écraser violemment dans les barrières de sécurité.

Sonné, le Finlandais a mis quelques minutes pour sortir de son cockpit et a été conduit au centre médical, où aucune blessure n'a été constatée.

Cet accident a provoqué une interruption de la course durant plus de 40 minutes et a engendré un deuxième départ sur la grille.

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