Binance enregistre une forte hausse des retraits alors que la plateforme reprend ses activités après un vol de 6,3 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* À 15h30 GMT, les clients avaient retiré 3,64 milliards de dollars; les flux se stabilisent désormais

* Binance couvre 95% des 6,3 milliards de dollars de tokens volés

* Le FBI et les analystes affirment que la Corée du Nord est à l'origine de l'attaque, mais Trump déclare que les États-Unis n'en sont pas certains

(Reformulation du premier paragraphe avec les données sur les retraits, détails au paragraphe 4)

par Shubham Kalia et Kanjyik Ghosh

Les clients de Binance ont retiré 3,64 milliards de dollars, soit 2,1% de ses actifs, alors que la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde a repris ses activités dimanche, après que des pirates informatiques, que le FBI lie à la Corée du Nord, ont dérobé des milliards à la plateforme la semaine dernière.

Binance a indiqué que les retraits se stabilisaient après un pic initial et que les volumes de dépôts restaient « substantiels ». La plateforme a précisé avoir désormais couvert 95% des 6,3 milliards de dollars d’actifs volés.

Ce braquage, que les analystes considèrent comme potentiellement le plus grand vol financier de l’histoire, s’ajoute à une série de vols de cryptomonnaies survenus récemment. Le niveau des retraits constitue un premier indicateur permettant de déterminer si les clients continuent de confier leur argent à la plateforme après l’attaque. Selon les chercheurs de TRM Labs, les pirates ont dérobé pour 2,9 milliards de dollars de cryptomonnaies au cours de près de 150 incidents l’année dernière.

Binance a précisé que les sorties nettes reflétaient les montants que les clients avaient retirés et déposés à 15h30 GMT. La plateforme d’analyse de cryptomonnaies DefiLlama a indiqué sur son tableau de bord que les sorties étaient plus élevées, s'élevant à 4,36 milliards de dollars.

« Ce chiffre ne tient pas compte des flux que nous avons déposés sur notre propre nouveau portefeuille chaud; il n’est donc pas exact. Notre dernière mise à jour sur X est la plus proche de la réalité (en tenant compte des mouvements de dépôts et de retraits depuis sa publication) », a déclaré un porte-parole de Binance à propos des données de DefiLlama.

Binance, qui a été fondée en Chine, a indiqué que la mise en place des retraits se ferait par étapes, en donnant la priorité à la demande des utilisateurs. La première phase concernait 15 tokens, dont le bitcoin, l’ether, ainsi que certains stablecoins tels que l’USDC et l’USDT, et le dogecoin.

« Nous adoptons une approche progressive en hiérarchisant les tokens en fonction des données de la semaine dernière relatives à la demande des utilisateurs », a déclaré Binance dans un article précédent publié sur X .

Binance a indiqué plus tôt dimanche avoir couvert 6 milliards de dollars de cryptomonnaies volées en utilisant les fonds de l’entreprise pour acheter des jetons de remplacement. Les 5% restants des jetons volés sont constitués d’actifs moins liquides et leur acquisition dans les quantités requises pourrait prendre plus de temps, a-t-il précisé.

LE FBI IMPUTE L'ATTAQUE À UNE UNITÉ NORD-CORÉENNE

Le FBI a déclaré samedi que l’unité nord-coréenne soutenue par l’État, connue sous le nom de TraderTraitor, était responsable de l’attaque.

Pyongyang nie depuis des années utiliser des unités cybernétiques liées à l’État à des fins d’espionnage, de vol financier et de génération de revenus. Sa mission à Genève et son ambassade en Chine n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les forces de l’ordre ont observé des membres de cette unité convertir les actifs volés en ether, une cryptomonnaie, a indiqué le FBI dans un communiqué, ajoutant qu’il s’attendait à un « blanchiment supplémentaire » de ces actifs grâce à l’utilisation de technologies associées.

Des analystes avaient également mis en avant l’implication de la Corée du Nord. L’essentiel du vol s’est déroulé en une vingtaine de minutes à partir de jeudi soir et présentait des similitudes avec de précédentes attaques de grande envergure attribuées à la Corée du Nord , selon les sociétés américaines d’analyse de chaînes de blocs TRM Labs et Chainalysis.

Le président américain Donald Trump a toutefois déclaré plus tard dans la journée de samedi qu’il n’était pas encore clair si la Corée du Nord était impliquée.

« Nous ne savons pas si c’est la Corée du Nord — mais si c’est le cas, nous en discuterons avec elle », a déclaré Trump aux journalistes dans des commentaires publiés par un compte de la Maison Blanche sur X.

BINANCE S'ENGAGE À PRENDRE EN CHARGE LES COÛTS FINANCIERS

Binance collabore avec d’autres entreprises du secteur des cryptomonnaies pour geler une partie des actifs concernés, dont environ 3 milliards de dollars avaient été localisés vendredi, a-t-elle indiqué.

La plateforme d’échange a répété à plusieurs reprises qu’elle assumerait l’impact financier de ce piratage et a provisionné environ 6,34 milliards de dollars provenant des fonds de l’entreprise pour couvrir les pertes.

Les fonds utilisés pour racheter des tokens de remplacement provenaient du « Secure Asset Fund for Users » (SAFU) de Binance, d’un montant d’un milliard de dollars — une réserve de bitcoins que la plateforme détient pour protéger ses clients en cas de failles de sécurité — ainsi que d’une partie de son « Futures Insurance Fund » et de sa trésorerie d’entreprise, a-t-elle précisé sur X.

La co-directrice générale Yi He a déclaré samedi que Binance utiliserait 50% des fonds de son SAFU, tandis que la société s’est engagée à reconstituer ce fonds pour le ramener à environ 1 milliard de dollars.

Richard Teng, l’autre co-directeur général, a déclaré que cette violation était une « attaque complexe » impliquant un ordinateur portable piraté et un logiciel malveillant conçu pour effacer toute trace de son activité, rendant ainsi plus difficile le suivi et l’enquête.

Les cours des cryptomonnaies ont chuté vendredi, tandis que Binance s'efforçait de rassurer ses clients quant à la sécurité de leurs fonds.

Binance, qui permet aux utilisateurs d'acheter, de vendre et d'échanger des actifs numériques, compte 335 millions d'utilisateurs enregistrés dans le monde. La société a indiqué dimanche qu'elle gérait un total de 171 milliards de dollars d'actifs au 28 octobre.

LE FONDATEUR DE BINANCE REMERCIE LES FORCES DE L'ORDRE AMÉRICAINES

Dans un message publié sur X reprenant la déclaration du FBI concernant l’implication de la Corée du Nord, le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, a remercié l’agence pour son soutien. Binance n’a pas répondu à une demande de commentaire sur l’implication de la Corée du Nord.

Zhao, qui avait été condamné aux États-Unis pour ne pas avoir mis en place un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent avant d’être gracié par Donald Trump l’année dernière, a déclaré que les forces de l’ordre américaines avaient apporté une aide essentielle, notamment en contribuant à retracer et à geler les actifs volés.

« Un tweet ne suffit pas à exprimer pleinement notre gratitude. Beaucoup de passionnés de cryptomonnaies ne s’en rendent peut-être pas compte, mais c’est en grande partie grâce à eux que le bitcoin n’a pas chuté davantage », a écrit Zhao, faisant référence aux forces de l’ordre américaines.