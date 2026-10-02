Pétrole brut de la mer du Nord – Offres de Vitol pour toutes les catégories

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Aucune transaction n'a été enregistrée vendredi sur la plateforme Platts, aucun vendeur ne s'étant manifesté pour répondre aux offres d'achat de Vitol sur l'ensemble des qualités, tandis que Johan Sverdrup était à nouveau proposé à la vente.

FENÊTRE PLATTS

Les indications sont exprimées en “franco à bord” (FOB), sauf si elles sont spécifiées en “coût, assurance et fret” (CAF) ou “livré sur lieu de destination”.

* Aucune transaction n’a été conclue.

* WTI Midland: Vitol a proposé pour une cargaison du 18 au 22 octobre un prix correspondant au Brent daté majoré de 20,85 $ CIF Rotterdam.

* Jeudi, Vitol a proposé, pour une cargaison du 28 octobre au 1er novembre, le Brent daté majoré de 18,10 $ CIF Rotterdam, et pour celle du 18 au 22 octobre, le Brent daté majoré de 19,40 $ CIF Rotterdam.

* Brent: Vitol a proposé pour la période du 16 au 18 octobre le Brent à la date de référence majoré de 17,90 $.

* Forties: Vitol a proposé, pour la période du 30 octobre au 1er novembre, un prix égal au Brent daté majoré de 18,10 $.

* Oseberg: Vitol a proposé, pour la période du 17 au 19 octobre, un prix égal au Brent de référence majoré de 20,35 $.

* Ekofisk: offre de Vitol pour la période du 22 au 24 octobre au cours du Brent daté majoré de 19,60 $.

* Troll: offre de Vitol pour la période du 14 au 16 octobre au cours du Brent de référence majoré de 20,20 $.

* Johan Sverdrup: BP a proposé une cargaison pour la période du 20 au 22 octobre au prix du Brent du jour majoré de 12,50 $, en baisse par rapport à l'offre de jeudi pour les mêmes dates, qui s'élevait à 14,40 $ de plus que le Brent du jour.