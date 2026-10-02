Brésil: Petrobras découvre davantage de pétrole au large de l'Amazonie

La compagnie publique brésilienne Petrobras a annoncé vendredi une nouvelle découverte de pétrole au large de l'Amazonie, dans le cadre d'une exploration vivement contestée par les défenseurs de l'environnement.

(illustration) ( AFP / DOUGLAS MAGNO )

En août, l'entreprise avait salué la détection d'indices de la présence de pétrole, étape importante d'un méga-projet controversé depuis plusieurs années et soutenu par le président Luiz Inacio Lula da Silva, qui briguera sa réélection dimanche.

Petrobras a entamé ce forage en octobre 2025 en eaux profondes, après cinq années de procédure pour l'obtention d'un permis environnemental.

Cette nouvelle découverte se situe à quelque 180 kilomètres des côtes de l'Etat d'Amapa (nord-est), a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

"Dans le cas de la découverte rendue publique en août, les analyses réalisées permettent de confirmer la bonne qualité du pétrole trouvé", a-t-elle ajouté.

Les deux découvertes se trouvent dans une vaste zone maritime connue sous le nom de Marge équatoriale, où le Guyana voisin a découvert d'énormes réserves de pétrole.

Les organisations de défense de l'environnement ont alerté sur un risque pour une région riche en biodiversité au large de la plus grande forêt tropicale du monde.

Le président de gauche se dit favorable à l'abandon progressif des combustibles fossiles afin de freiner le changement climatique. Mais il considère que son pays, neuvième producteur mondial de pétrole l'an dernier, ne peut à ce stade se passer de la manne pétrolière.

En novembre 2025, lors de la COP30, conférence de l'ONU que le Brésil a accueillie dans la ville amazonienne de Belem, Lula avait appelé les dirigeants à présenter une "feuille de route" pour la sortie des énergies fossiles.

Mais son propre gouvernement n'a toujours pas dévoilé la sienne.