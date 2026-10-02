Tesla a livré plus de 486.000 véhicules dans le monde au 3T, mieux qu'attendu par le marché

Le spécialiste américain des véhicules électriques Tesla a annoncé vendredi avoir livré 486.532 exemplaires dans le monde au troisième trimestre, dépassant d'une bonne marge les attentes du marché (environ 461.000).

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

Mais ces livraisons sont inférieures à la même période de l'année précédente (497.099), qui présente néanmoins une base de comparaison défavorable car les ventes de véhicules électriques avaient été dopées par des achats anticipés en amont de la suppression par l'administration Trump d'un crédit d'impôt.

Cet avantage de 7.500 dollars avait été mis en place sous l'administration de Joe Biden pour tenter de stimuler la transition électrique.

Tesla, qui ne communique pas de données par pays, a également produit 464.391 véhicules entre juillet et septembre (447.450 un an plus tôt) à l'échelle mondiale et a installé un cumul de 13,7 GWh d'équipements de stockage électrique, le second pilier de l'activité de Tesla.

Vers 14H30 GMT, l'action Tesla bondissait de 5,02% à la Bourse de New York. La veille, à la fermeture, elle affichait une chute de plus de 21% depuis le début de l'année.

Pour l'ensemble de l'année, les analystes anticipent la vente de 1,77 million de véhicules dans le monde, contre 1,64 million en 2025.

Par ailleurs, le constructeur américain Ford a également rendu publiques vendredi matin ses performances commerciales pour le troisième trimestre, uniquement aux États-Unis.

Il a vendu 509.764 véhicules, soit une baisse de 6,6% sur un an, faisant mieux que le pronostic du cabinet Cox Automotive qui avait anticipé seulement 504.172 unités écoulées.

Cox avait même pronostiqué que le constructeur de Dearborn (Michigan) allait glisser au quatrième rang du marché américain, se faisant doubler par le groupe sud-coréen Hyundai (également propriétaire de Kia).

Or le duo asiatique a vu ses ventes progresser (483.555) mais pas autant que prévu (511.421), donc Ford conserve à la troisième marche du podium.

Selon Ford, en faisant abstraction de l'arrêt des modèles Escape et Corsair, ses ventes trimestrielles ont été stables sur un an.

Spécialiste des pick-up, en particulier des versions puissantes utilisées sur les chantiers, le constructeur a remarqué l'arrivée d'une nouvelle clientèle pour ses pick-up et SUV bon marché, ce qui a contribué à la hausse de 9,5% de ce segment.

Malgré un repli de 1,9% au troisième trimestre et de 9,5% depuis le début de l'année (561.508 exemplaires), le F-150 devrait conserver sa couronne de pick-up le plus vendu aux États-Unis pour la cinquantième année de suite, a assuré le constructeur historique.

Du côté de FCA US, filiale américaine de Stellantis (Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, Fiat, etc), les ventes trimestrielles sont restées totalement stables avec 324.277 véhicules écoulés.

Michael Orange, responsable des ventes au détail aux États-Unis, a insisté sur un "contexte hautement concurrentiel".

Les autres grands constructeurs ont annoncé leurs ventes jeudi.

Cox a anticipé des ventes totales aux États-Unis de 4,1 millions de véhicules neufs au troisième trimestre, soit une baisse de 0,7%, et de 16,1 millions sur l'année (16,3 millions en 2025).