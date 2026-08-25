Pétrole brut de la mer du Nord - Le WTI recule en raison d'une offre plus basse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le brut américain WTI Midland a baissé mardi dans la fenêtre Platts, suite à une offre plus basse.

FENÊTRE PLATTS

Les indications sont fournies sur une base «franco à bord» (FOB), sauf si elles sont indiquées comme «coût, assurance et fret» (CIF) ou «livré à destination».

* Aucune cargaison n’a été négociée, a indiqué une source du marché.

* WTI Midland: Chevron a proposé un chargement du 11 au 15 septembre au prix du Brent daté majoré de 1,10 dollar CIF Rotterdam, en baisse par rapport à l'offre de lundi qui s'élevait au prix du Brent daté majoré de 1,30 dollar.

* Selon les calculs de Reuters, cette offre équivaut au Brent à la date de référence moins 52 cents FOB.

* WTI Midland: Unipec a proposé un chargement du 8 au 12 septembre au prix du Brent à la date de référence majoré de 1,75 $ CIF Rotterdam, tandis que Shell a proposé un chargement du 11 au 15 septembre au prix du Brent à la date de référence majoré de 1,50 $ CIF Rotterdam.

* Johan Sverdrup: CNOOC a proposé un chargement du 20 au 24 septembre au prix du Brent de référence majoré de 1,20 $ CIF Rotterdam.