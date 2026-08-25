SpaceX va construire un complexe dédié à la fusée Starship d'une valeur de 100 milliards de dollars en Louisiane

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un coût de 100 milliards de dollars, mises à jour dans l'ensemble du texte) par Joey Roulette

SpaceX a dévoilé mardi son projet de construction d’un complexe de lancement de fusées Starship dans le sud de la Louisiane , un projet de 100 milliards de dollars destiné à transformer les zones humides côtières en une base essentielle pour les ambitions de l’entreprise en matière de lancement de satellites d’intelligence artificielle. Le site de 125 000 acres (50 585 hectares) situé sur Pecan Island, que SpaceX a baptisé "Starbase, Louisiane", étendra les opérations de lancement de Starship de l’entreprise au-delà du sud du Texas et de la Floride. Il permettra à terme de lancer des milliers de vols Starship par an, a déclaré la présidente de SpaceX, Gwynne Shotwell.

La construction débutera l’année prochaine et le premier lancement de Starship est prévu en 2029, a indiqué SpaceX dans un communiqué. Mme Shotwell a présenté ces projets en détail à proximité du site proposé, dans la paroisse de Vermilion, en Louisiane, lors d’un événement organisé en présence du gouverneur Jeff Landry et d’autres hauts responsables de l’État.

SpaceX prévoit de construire un port spatial "autonome" doté de ses propres installations de production de propergol, de production d’électricité, de capacités de transport maritime en eaux profondes, d’installations de traitement des véhicules et, probablement, d’un aéroport, a déclaré Mme Shotwell. Ce site marécageux est plus de huit fois plus grand que Manhattan. SpaceX a considérablement étendu sa présence dans le sud des États-Unis ces dernières années, après avoir construit un centre de données Colossus dédié à l’IA dans le Tennessee et le Mississippi, ainsi que des installations Starlink à Austin, au Texas. L’entreprise prévoit également d’implanter une usine de puces électroniques , dans le centre du Texas.

M. Landry a qualifié cet accord de "tournant" pour la Louisiane. "Ce projet ne se résume pas à de l’acier, de la technologie et des capitaux. Il représente des emplois pour nos familles. Il donne un nouvel élan à nos communautés et assure la protection de notre littoral", a-t-il déclaré.

SpaceX a indiqué que le site de Louisiane créerait plus de 3 000 emplois dans la région.

SpaceX a toutefois essuyé des critiques de la part de nombreux riverains de ses sites, inquiets concernant la qualité de l’eau, la pollution environnementale et les pressions exercées pour les pousser à vendre leurs terrains.

Depuis des années, SpaceX lance des fusées depuis Cap Canaveral, en Floride, depuis la base de la Force spatiale de Vandenberg, en Californie, et depuis Starbase, la ville d’entreprise située dans le sud du Texas qui accueille ses activités de développement et de lancements d’essai du Starship.