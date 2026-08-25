Les actions de Target chutent suite à la polémique autour de ses costumes d'Halloween

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'analyste) par Anuja Bharat Mistry et Nicholas P. Brown

Le cours de l’action de Target TGT.N a chuté de jusqu'à 5 % après que le distributeur a présenté ses excuses et retiré de la vente un costume d’Halloween critiqué pour évoquer le « blackface » et les spectacles de minstrels, ravivant les inquiétudes concernant les faux pas de la marque alors qu’elle tente de redresser la barre sous la houlette d’un nouveau directeur général.

Le distributeur avait déjà fait l’objet de critiques, notamment concernant des produits de sa collection « Pride 2023 » et les modifications apportées par la suite à ses politiques en matière de diversité, d’équité et d’inclusion après le retour de Donald Trump à la Maison Blanche.

SOC Investment Group, actionnaire de Target qui s’était déjà montré critique à l’égard de la direction de l’entreprise, a qualifié cette affaire d’« autre exemple d’une série d’événements au cours desquels Target a perdu la confiance de sa clientèle ».

« Des décisions telles que le retrait du Mois de la Fierté, l’abandon des initiatives en faveur de la diversité et la coopération avec l’ICE envoient toutes un signal aux consommateurs. Et nous avons vu comment ces décisions peuvent avoir un impact sur les ventes à long terme », a déclaré Tejal Patel, directrice exécutive du SOC Investment Group.

LES EXCUSES DE TARGET NE PARVIENNENT PAS À CONVAINCRE

Ce produit, commercialisé sous le nom de « Costume d’Halloween de clown de cirque pour enfants, qui brille sous la lumière noire », a suscité une vague de réactions négatives sur les réseaux sociaux, certains consommateurs estimant qu’il ressemblait à une caricature raciste.

L'entreprise a déclaré lundi dans un communiqué qu'elle était « profondément désolée », ajoutant que ce costume « n'aurait jamais dû faire partie de notre gamme. Il n'est plus en vente ».

« Nous savons que cela est particulièrement blessant pour nos clients, nos collaborateurs et nos partenaires noirs », a-t-elle ajouté.

Malgré les excuses de Target, certaines parties prenantes restent indignées.

Sheletta Brundidge, une entrepreneuse de Minneapolis qui s’était fait remarquer l’année dernière pour avoir protesté contre le recul de Target en matière de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI), a déclaré à Reuters que les excuses de l’enseigne « ne l’avaient vraiment pas » convaincue.

« Target ne cesse de nous montrer qui ils sont », a-t-elle déclaré.

LE REDRESSEMENT SOUS LA DIRECTION DE FIDDELKE

Cette récente polémique aggrave les difficultés du distributeur américain, qui navigue dans un contexte de consommation difficile alors même que son nouveau directeur général, Michael Fiddelke, intensifie ses efforts de redressement.

L’action Target a progressé d’environ 70 % cette année, portée par l’optimisme suscité par les efforts de redressement du directeur général Michael Fiddelke, atteignant lundi son plus haut niveau depuis près de deux ans.

« Je dirais que la baisse d’environ 5 % enregistrée aujourd’hui reflète l’opinion du marché quant à la fragilité de leur positionnement concurrentiel lorsque des erreurs de merchandising ou des polémiques liées à la marque surviennent », a déclaré Brett Husslein, analyste chez Morningstar.

UNE NOUVELLE POLÉMIQUE RAVIVE LES CRITIQUES

Target a refusé de s’exprimer sur l’identité du créateur du costume d’Halloween à la suite du tollé suscité lundi et n’a fourni aucune précision supplémentaire sur le processus d’approbation.

Le produit était vendu sous la marque saisonnière d’Halloween de Target, « Hyde and EEK », qui importe une grande partie de ses articles, selon une fiche produit disponible sur son site web.

Target importe environ la moitié de ses produits, la Chine représentant la plus grande part, selon son dernier rapport annuel.

« Des excuses ne suffisent pas. La solution réside dans un processus de contrôle transparent qui vérifie que les nouveaux produits et leur marketing respectent les valeurs déclarées de la marque avant qu'ils n'arrivent en rayon », a déclaré Angeli Gianchandani, chargée de cours à la School of Professional Studies de l'université de New York, ajoutant que les actionnaires y voyaient une tendance récurrente.

« Les marchés tolèrent une seule erreur. Ils sanctionnent une entreprise qui ne cesse de démontrer qu’elle n’a pas corrigé le processus à l’origine de celle-ci. »