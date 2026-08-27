Pétrole brut de la mer du Nord - Le WTI progresse légèrement après la conclusion d'un accord

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le prix du brut américain WTI de Midland a légèrement progressé jeudi sur la plateforme Platts à la suite d'une transaction.

FENÊTRE PLATTS

Les indications sont fournies sur une base « franco à bord » (FOB), sauf si elles sont indiquées comme « coût, assurance et fret » (CIF) ou « livré sur le lieu de destination ».

* Un lot a été négocié, selon une source du marché.

* WTI Midland: Mercuria a acheté un chargement pour la période du 9 au 13 septembre au prix du Brent daté majoré de 1,20 dollar auprès de Shell, CIF Rotterdam, soit une hausse de 10 cents par rapport à une transaction conclue mercredi.

* Selon les calculs de Reuters, le prix de cette transaction correspondait au Brent daté moins 50 cents sur une base FOB.