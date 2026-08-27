Wall Street termine dans le vert grâce à Nvidia et ses prévisions rassurantes

Un opérateur à la Bourse de New York le 24 août 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a clôturé en hausse jeudi, les exceptionnels résultats du géant des puces informatiques Nvidia et ses perspectives pour les mois à venir ayant insufflé un vent d'optimisme, en particulier sur le secteur technologique.

Le Dow Jones a pris 0,20%, l'indice Nasdaq - qui rassemble les grands noms du secteur technologique - a gagné 1,57% et l'indice élargi S&P 500 s'est octroyé 0,72%.

Baromètre de la dynamique de l'intelligence artificielle (IA) pour les marchés, Nvidia a annoncé mercredi soir avoir réalisé un bénéfice net de 59,7 milliards de dollars au deuxième trimestre, soit +126% sur un an.

"L'année prochaine va être énorme", "la demande accélère", a prévenu Jensen Huang, le patron du groupe. Ce dernier table sur une progression de 70% de ses revenus lors de l'exercice fiscal 2028 (clôturé fin janvier 2028).

Le groupe de Santa Clara (Californie) "fait état d'une demande vertigineuse de la part de clients qui ne se lassent pas de ses puces électroniques haut de gamme", relève Jose Torres, de la plateforme Interactive Brokers.

Ses perspectives de croissance représentent "un rythme phénoménal compte tenu de son envergure et de la vitesse d'expansion qui y est associée", ajoute l'analyste.

Le titre a pris 8,74%, soit plus de 400 milliards de dollars de capitalisation boursière gagnés en l'espace d'une seule séance.

"Ces résultats et les prévisions qui les accompagnent renforcent la conviction de Wall Street que le titre n'a pas encore atteint sa maturité, ce qui contribue à une vision optimiste", juge M. Torres.

"Dans l'ensemble, les perspectives pour l'IA restent très positives", abonde Adam Turnquist, de LPL Financial. Il note que "les résultats de Nvidia indiquent que le cycle des dépenses d'investissement dans l'IA ne ralentit pas mais, selon les termes de M. Huang, se poursuit +à plein régime+".

La place américaine a aussi profité jeudi d'un coup de pouce supplémentaire donné par le secteur des logiciels et la publication des résultats de plusieurs grands noms.

Salesforce s'est envolé de 22,60%, sa meilleure journée depuis août 2020, CrowdStrike a bondi de 20,50% et Okta a décollé de 28,63%.

Les investisseurs se tournent désormais vers Jackson Hole, dans le Wyoming, où le patron de la Réserve fédérale (Fed) Kevin Warsh va donner un discours très attendu.

Les marchés espèrent trouver plus de clarté dans la politique monétaire que le banquier central, arrivé à son poste en mai, compte mener. Mais M. Warsh a pris pour habitude d'être peu disert.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts de l'Etat américain à échéance dix ans se tendait à 4,67% contre 4,65% la veille en clôture, en raison du mouvement haussier du côté des prix du pétrole.

Au tableau des valeurs, le fabricant d'ordinateurs HP a perdu 2,92% à 29,63 dollars, pénalisé par une baisse des livraisons de PC. Le groupe a néanmoins fait mieux qu'attendu au troisième trimestre de son exercice décalé.

La chaîne de magasins d'articles à bas prix Dollar General a été recherchée (+2,53% à 125,89 dollars), poussée par un bilan financier jugé encourageant et une révision à la hausse de ses prévisions.

Son concurrent Dollar Tree (-3,92% à 127,00 dollars) a pâti de perspectives financières jugées trop timides.

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