Pétrole brut de la mer du Nord – Le Troll recule après avoir atteint un record, aucune transaction

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les écarts de prix du brut Troll de la mer du Nord ont baissé mercredi par rapport au niveau record atteint en avril, alors que les craintes concernant une interruption de l'approvisionnement en provenance du Moyen-Orient étaient à leur paroxysme, en raison d'une baisse de l'offre.

PLATTS WINDOW

* Les indications sont données sur une base franco à bord (FOB), sauf si elles sont marquées comme coût, assurance et fret (CIF) ou livrées sur place.

* Aucune transaction n'a été signalée dans la fenêtre Platts mercredi, a indiqué une source du marché.

* Troll: Phillips 66 a proposé une cargaison pour le 17-19 juin au Brent daté majoré de 6,50 $. Il s'agit de la première indication observée par Reuters depuis que les écarts ont atteint un niveau record de 23,60 $ au-dessus du Brent daté en avril.