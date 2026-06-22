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Pétrole brut d'Afrique de l'Ouest : une concurrence acharnée et une demande atone pèsent sur le marché
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 19:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) ()

Les écarts de prix du pétrole brut d'Afrique de l'Ouest sont restés pratiquement inchangés lundi, après avoir affiché une tendance à la baisse la semaine dernière, dans un contexte général de demande atone et de concurrence acharnée entre les régions productrices.

* L'Europe sert de point de transit pour les bruts que les raffineurs asiatiques n'achètent pas actuellement, ont indiqué les analystes de Kpler.

* Les barils excédentaires d’Afrique de l’Ouest doivent rivaliser avec les qualités du Moyen-Orient arrivant en Europe, l’augmentation des flux de WTI américain vers l’Europe, les volumes provenant des réserves stratégiques et le CPC Blend de la mer Caspienne, a précisé Kpler.

* La normalisation des flux en provenance du Moyen-Orient, si l’accord de paix entre les États-Unis et l’Iran tient, pourrait contraindre les vendeurs d’Afrique de l’Ouest à réduire considérablement leurs niveaux d’offre pour écouler leurs cargaisons, ont ajouté les analystes de Kpler.

* Les négociants ont évoqué une baisse des prix proposés pour les qualités d’Afrique de l’Ouest vers la fin de la semaine dernière.

* Exxon a proposé vendredi, sur la plateforme Argus Open Markets, une cargaison de Hungo angolais avec des dates de chargement du 6 au 7 août, à un prix égal au Brent daté moins 4,05 dollars le baril, a indiqué un négociant.

* Par ailleurs, la raffinerie nigériane Dangote a récemment acheté un chargement de brut de Cabinda à un prix similaire, a ajouté ce trader.

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