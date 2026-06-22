Mondial-2026: la France vise les 16e, Messi éblouit encore

Les Bleus à l'échauffement au stade de Philadelphie le 22 juin 2026 avant leur match contre l'Irak pour le compte de la 2e journée de la phase de poules du Mondial-2026 ( AFP / FRANCK FIFE )

Après une entrée en lice réussie, la France peut valider son billet pour les seizièmes de finale, lundi contre l'Irak. Et pour sa 100e en bleu, Kylian Mbappé voudra certainement imiter Lionel Messi, qui a de nouveau ébloui la planète football avec un doublé face à l'Autriche (2-0).

Auteur de ses 17e et 18e buts en Coupe du monde, un record, le génie argentin a propulsé les champions du monde en titre vers la phase à élimination directe avant leur dernier match de poules.

. Les Bleus pour la qualification

Victorieuse du Sénégal (3-1) pour ses débuts, la France affronte l'Irak lundi (21h00 GMT) à Philadelphie, avec l'ambition de décrocher dès son deuxième match son billet pour la phase à élimination directe et de soigner sa différence de buts avant le "choc" face à la Norvège.

Le joueur de la France Michael Olise à l'entraînement avec son équipe à la veille du match de Coupe du monde contre l'Irak, le 21 juin 2026 à Philadelphie ( AFP / Franck FIFE )

Didier Deschamps a procédé à une légère revue d'effectif avec le latéral Lucas Digne, le milieu Manu Koné et l'attaquant Bradley Barcola titulaires à la place de Théo Hernandez, Aurélien Tchouaméni et Désiré Doué.

Six jours après avoir battu le record de buts en Bleu (58), Kylian Mbappé atteindra au coup d'envoi le cap symbolique des 100 sélections. "Il n'y a pas plus grand que de jouer en équipe nationale. Cent, c'est un chiffre historique, ça va être spécial pour moi mais l'enjeu va primer, on doit gagner pour se qualifier", a recadré le capitaine en conférence de presse.

A voir cependant si la rencontre ne sera pas perturbée par la météo: De violentes averses se sont abattues sur Philadelphie trois heures avant le match, au point que les organisateurs ont décidé de décaler l'ouverture des portes de l'enceinte au public en prévision d'un orage imminent, en vertu de la législation drastique en vigueur aux Etats-Unis.

Passée l'alerte, les accès ont finalement été ouverts et le public a lentement commencé à prendre place dans les tribunes. Un risque d'orage existe toutefois à l'heure du coup d'envoi.

Dans l'autre match du groupe I, la Norvège d'Erling Haaland peut aussi valider son billet pour les 16e si elle l'emporte à East Rutherfordl lundi soir face aux Sénégalais, déjà sous pression, et perturbés par des problèmes extrasportifs. Coup d'envoi à 00h00 GMT.

. Messi, seul au monde

Jusqu'où ira-t-il? Six jours après son triplé contre l'Algérie, l'octuple Ballon d'or, à près de 39 ans - il les fêtera mercredi - a éclaboussé de sa classe la victoire (2-0) de l'Argentine contre l'Autriche, synonyme de qualification de l'Albiceleste en 16es de finale dès ce deuxième match.

Lionel Messi lors de la victoire 2-0 de l'Argentine face à l'Autriche le 22 juin 2026 à Arlington (Texas). Après son triplé conre l'Algérie, le génie argentin s'est offert un doublé et trône désormais seul au sommet du classement des meilleurs buteurs en Coupe du monde avec 18 réalisations ( AFP / Aric Becker )

Loin d'être rassasié, le capitaine y est allé de son doublé, devenant en même temps le seul meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde, avec 18 réalisations, deux longueurs devant l'Allemand Miroslav Klose.

Il y a d'abord eu une reprise enroulée sur un centre à ras de terre venu de la gauche (38e) puis une masterclass d'abnégation en toute fin de match (90+5) quand il n'a rien lâché face à cinq Autrichiens. C'est étonnant à dire, mais le génie argentin aurait pu rendre une copie encore meilleure s'il ne s'était pas permis la fantaisie de rater un penalty en début de rencontre.

Un nouvel exploit qui survient 40 ans jour pour jour après un autre doublé de légende, par un autre "Diez" de légende. Le 22 juin 1986, l'éternel Diego Maradona signait en quatre minutes la "main de Dieu" puis le "but du siècle" en quart de finale du Mondial mexicain contre l'Angleterre au stade Azteca de Mexico.

L'Argentine rejoint au stade des seizièmes les États-Unis, le Mexique et l'Allemagne. La Mannschaft devra elle poursuivre la compétition sans son défenseur titulaire Nico Schlotterbeck, forfait en raison d'une blessure à une cheville.

. L'Iran remercie

"Merci Los Angeles pour ton hospitalité et merci à chaque Iranien qui a donné son cœur, sa voix et son âme pour l'Iran pendant 180 minutes." Voilà ce que disait le message laissé dimanche dans leur vestiaire par les joueurs iraniens, qui viennent de jouer deux matches à Los Angeles, et disputeront le prochain à Seattle.

Malgré les déboires extrasportifs, la Team Melli a arraché deux matches nuls contre la Nouvelle-Zélande (2-2) et contre la Belgique (0-0) dans un SoFi Stadium dont le public leur était largement acquis. Surnommé "Tehrangeles", la mégapole californienne abrite une très importante communauté iranienne.

"Même pas capables de battre l'Iran! De Bruyne has been!". Pas de merci, loin, dans la presse belge qui n'a au contraire pas mâché ses mots à l'égard d'inquiétants Diables rouges, déjà tenus en échec contre l'Égypte en ouverture (1-1).