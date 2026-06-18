Pétrole brut d'Afrique de l'Ouest : Exxon retire son offre, les écarts de prix semblent s'affaiblir

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Les écarts de prix du pétrole brut d'Afrique de l'Ouest semblaient s'affaiblir jeudi, les opérateurs s'attendant à ce que l'accord de paix entre les États-Unis et l'Iran stimule les flux transitant par le détroit d'Ormuz.

* Un opérateur a indiqué que la demande de brut en Asie était en baisse, ce qui pourrait peser sur les qualités de brut angolais, le cycle de chargement du mois d’août risquant d’être baissier à mesure que les flux transitant par le détroit d’Ormuz se normalisent.

* Il a ajouté qu’Exxon avait proposé le Hungo angolais à -1,40 dollar par rapport au Brent daté, une offre qui était descendue jusqu’à -4 dollars avant d’être retirée, à l’instar d’une offre observée plus tôt dans le mois.

* Plus tôt dans la semaine, des négociants avaient indiqué que les offres avaient globalement baissé de 20 à 30 cents le baril.

* Trois superpétroliers battant pavillon saoudien , transportant 6 millions de barils de brut, ont traversé le détroit d’Ormuz jeudi, quelques heures après que le président américain Donald Trump eut signé un accord avec l’Iran pour mettre fin à la guerre. Trois autres pétroliers chargeaient du pétrole près du port de Fujaïrah, aux Émirats arabes unis, à l’extérieur du détroit, dont deux se dirigeaient déjà vers l’Europe avec leur cargaison, selon les données de suivi maritime de Kpler.

* Les marchés physiques du pétrole ont récemment affiché une certaine faiblesse, la demande atone et les sorties de stocks ayant laissé des approvisionnements abondants en brut.

* De plus, les qualités d’Afrique de l’Ouest sont en concurrence avec des qualités latino-américaines plus chères, provenant par exemple du Brésil et de la Guyane, qui sont de qualité comparable, et plus récemment avec un excédent de cargaisons libyennes.

* L'Inde , grand importateur de bruts africains, a vu en mai ses importations en provenance du Nigeria chuter de 18 % pour s'établir à 149,7 millions de barils par jour, tandis que ses importations en provenance de l'Angola ont plus que doublé, passant de 127,3 millions de bpd en avril à 274,4 millions de bpd. Ses importations en provenance des Émirats arabes unis ont dépassé les niveaux observés avant la guerre avec l'Iran pour atteindre en mai leur plus haut niveau depuis plusieurs années.