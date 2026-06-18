Mondial-2026: après une incertitude pour son visa, l'Ivoirien Wahi pourra jouer contre l'Allemagne

Elye Wahi (à gauche) à la lutte avec le défenseur équatorien Joel Ordonez lors de la victoire de la Côte d'Ivoire 1-0 le 14 juin 2026 à Philadelphie en phase de poule de la Coupe du monde. Interdit de visa par les autorités canadiennes, l'attaquant ivoirien ne pourra participer au deuxième match des Eléphants samedi à Toronto face à l'Allemagne ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Après des supporters, un arbitre somalien et le milieu ghanéen Thomas Partey, une autre affaire de refus de visa visant un ressortissant africain est venue perturber le Mondial-2026 jeudi: l'Ivoirien Elye Wahi a bien failli manquer le match contre l'Allemagne au Canada, mais pourra finalement le disputer.

La Fédération ivoirienne de football (FIF) avait annoncé jeudi l'absence pour le choc contre l'Allemagne de l'attaquant de 23 ans, soupçonné d'implication dans des paris sportifs truqués en France autour d'un carton jaune qu'il a reçu lors de la dernière journée de Ligue 1 avec son club de l'OGC Nice.

Le Canada a finalement donné le feu vert à l'entrée sur le territoire du joueur plus tard dans la journée, après une demande d'informations complémentaires pour vérifier qu'il ne fait actuellement l'objet d'aucune poursuite, a appris l'AFP de source proche du joueur.

Son cas est donc différent du milieu du Ghana Thomas Partey, le premier joueur du Mondial auquel le Canada a refusé l'entrée: Partey est actuellement poursuivi pour viols au Royaume-Uni. Le gouvernement ghanéen a tenté d'obtenir l'annulation du refus de visa devant la justice canadienne, sans succès. Les Black Stars ont donc évolué sans le joueur de Villarreal lors de leur victoire face au Panama (1-0) mercredi à Toronto.

Les États-Unis ont de leur côté refusé de délivrer des visas à des délégations de supporters - notamment de Côte d'Ivoire et du Sénégal - et refoulé l'arbitre somalien Omar Artan, malgré un visa en règle, estimant qu'il était "lié à des personnes soupçonnées d'appartenir à des organisations terroristes".

Enquête ouverte en France

Mercredi, la Ligue française de football professionnel (LFP) a annoncé avoir déposé une plainte contre X "pour des faits susceptibles de relever de la corruption sportive et de l'escroquerie en bande organisée" après avoir été alerté de paris sportifs suspects concernant "un avertissement impliquant le joueur Elye Wahi".

Le parquet de Marseille a de son côté indiqué à l'AFP "qu'un joueur de football professionnel âgé de 23 ans, évoluant dans le Championnat de France de Ligue 1, a été interpellé le 29 mai 2026 dans le cadre d'une enquête ouverte (...) au titre de la juridiction interrégionale spécialisée des chefs d'escroquerie en bande organisée et de corruption sportive en bande organisée, recel et blanchiment", confirmant une information du journal américain The Athletic.

Elye Wahi, balle au pied, s'infiltre entre les Messins Bouna Sarr (à droite) et Terry Yegbe lors d'un match de la 34e et dernière journée de Ligue 1 entre l'OGC Nice et le FC Metz le 17 mai 2026 à l'Allianz Riviera de Nice ( AFP / MIGUEL MEDINA )

"A l'issue de son audition dans le cadre d'une mesure de garde à vue, il a été remis en liberté. Les investigations se poursuivent", a précisé le parquet.

Dans un communiqué transmis jeudi après-midi à l'AFP, son avocate Marie Dosé a confirmé son audition "d'une durée de quelques heures" fin mai, soulignant que son client avait ensuite "été laissé libre", "sans aucune convocation ni obligation".

"Elye Wahi n'est donc pas poursuivi à ce stade, et n'est donc soumis à aucune contrainte judiciaire", a-t-elle ajouté.

Lors d'une rencontre face à Metz, le 17 mai dernier, Wahi avait reçu un carton jaune à la 36e minute pour une semelle sur le défenseur messin Salidou Sané. Il aurait déjà pu être averti à la 32e minute pour un tacle par derrière sur Bouna Sarr.

"Soutien" et "confiance"

"A ce jour, la FIF n'a été officiellement saisie d'aucune procédure judiciaire ou administrative concernant" Wahi, a précisé la FIF, réaffirmant "son soutien" et "sa confiance dans un joueur qui, dit-elle, "demeure un élément important de la sélection nationale de Côte d'Ivoire".

Elye Wahi pourra donc participer au choc face à l'Allemagne samedi (22h00) à Toronto après avoir été titulaire lors de la victoire contre l'Equateur (1-0) à l'occasion de la première journée dans le groupe E à Philadelphie.

Wahi a été appelé pour la première fois en mars sous le maillot ivoirien, après avoir changé de nationalité sportive - il avait porté le maillot de l'équipe de France chez les Espoirs.

Les Ivoiriens, qui ont établi leur camp de base à Philadelphie, joueront leur dernière rencontre de la phase de poule face à Curaçao le 25 juin aux États-Unis.