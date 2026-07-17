Pétrole brut américain au comptant-Les cours ont peu évolué malgré les inquiétudes croissantes concernant l'offre

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Les cours sont restés globalement inchangés jeudi, ont indiqué les négociants, malgré les craintes que les Houthis, soutenus par le Yémen, ne ferment la voie maritime pétrolière de la mer Rouge si les États-Unis frappaient les infrastructures énergétiques iraniennes, ce qui resserrerait encore davantage l’offre.

L’Iran et les États-Unis ont échangé jeudi des tirs de plus en plus intenses, dans le cadre d’une escalade qui dure depuis une semaine et qui a largement mis à mal la trêve conclue le mois dernier, tandis que Téhéran a contesté l’affirmation du président Donald Trump selon laquelle un citoyen américain aurait été libéré. L’Iran a demandé au mouvement houthi yéménite de se tenir prêt à fermer la voie maritime pétrolière de la mer Rouge si les États-Unis frappaient les infrastructures énergétiques iraniennes, ont déclaré jeudi trois sources à Reuters, ce qui fait peser une nouvelle menace sérieuse sur l’approvisionnement énergétique mondial .

Moins de navires ont transité par le détroit d’Ormuz mercredi, premier jour suivant la réimposition par les États-Unis de leur blocus naval sur les ports iraniens, alors que les deux pays intensifiaient leurs frappes dans tout le golfe, selon les données du transport maritime.

L’Irak a brièvement suspendu jeudi les chargements de pétrole après qu’un drone a frappé un pétrolier à son terminal de Bassorah, ont indiqué à Reuters quatre sources irakiennes du secteur pétrolier et de la sécurité, avant de les reprendre par la suite.

Aux États-Unis, l’Agence d’information sur l’énergie (EIA) a déclaré qu’elle examinait les résultats d’une étude pilote visant à mieux cerner le niveau minimal de stocks de pétrole brut nécessaire au fonctionnement de certains centres de stockage à Cushing, dans l’Oklahoma, après que les stocks ont atteint des niveaux susceptibles d’entraver le fonctionnement normal.

Du côté du raffinage, Citgo a signalé l’arrêt imprévu d’une installation tierce de traitement de gaz de carburant au sein de l’usine Ouest de sa raffinerie de Corpus Christi, au Texas, d’une capacité de 165 000 barils par jour, selon un document déposé auprès de la Commission texane de la qualité environnementale.

* Le Light Louisiana Sweet pour livraison en août a reculé à un prix médian de 1,50 $ de prime et s’échangeait entre 1,00 $ et 2,00 $ de prime par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Le Mars Sour s'est raffermi à un point médian de 1 $ de prime et s'échangeait entre 75 cents et 1,25 $ de prime par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain

CLc1 ​

* Le WTI Midland a reculé pour s’établir à un cours médian de 20 cents de prime et s’échangeait entre la parité et une prime de 40 cents par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 ​

* Le West Texas Sour a reculé à un point médian de 3 $ de décote et s'échangeait entre une décote de 3,25 $ et de 2,75 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain

CLc1 ​

* Le WTI à East Houston, également connu sous le nom de MEH, s'est négocié avec une prime comprise entre 25 et 65 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain

CLc1

* Les contrats à terme ICE Brent pour septembre LCOc1 sont restés inchangés à 84,23 $ le baril jeudi.

* Les contrats à terme sur le WTI d'août CLc1 ont progressé de 71 cents et s'échangent actuellement à 79,66 dollars le baril ce jeudi.

* L'écart Brent/WTI s'est creusé de 12 cents pour s'établir à -5,95 dollars lors de la dernière cotation, après avoir atteint un plus haut à -5,46 dollars et un plus bas à -6,25 dollars.