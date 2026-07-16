Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements

Des navires à quai au terminal à conteneurs du port de Khor Fakkan, le long du golfe d'Oman, le 14 juillet 2026 aux Emirats arabes unis ( AFP / - )

Voici les derniers développements en lien avec le conflit au Moyen-Orient, où les hostilités ont repris depuis le 7 juillet entre l'Iran et les Etats-Unis.

Le Pakistan appelle les Etats-Unis et l'Iran à reprendre les pourparlers

Le Pakistan a appelé jeudi les Etats-Unis etl'Iran à mettre fin à leurs affrontements et à reprendre les négociations prévues dans le cadre du protocole d'accord signé en juin avec la médiation d'Islamabad.

"Nous exprimons l'espoir d'un rapide retour à la normale dans le détroit d'Ormuz et soulignons l'importance de garantir en permanence la sûreté, la sécurité et la liberté de navigation maritime", estime la diplomatie pakistanaise.

L'Iran menace de réduire à néant des infrastructures du Moyen-Orient

L'état-major iranien a prévenu jeudi que l'Iran réduirait à néant des infrastructures du Moyen-Orient si les siennes sont attaquées, après des menaces de Donald Trump de viser des ponts et des centrales électriques.

"Toutes les infrastructures de la région seront écrasées sous les coups d'acier des puissantes forces armées de la République islamique d'Iran, à tel point qu'il n'en restera aucune trace, comme si elles n'avaient jamais existé", a affirmé le commandement interarmées iranien dans un communiqué réagissant aux menaces proférées par le président américain.

L'armée américaine a procédé à une série de frappes nocturnes contre l'Iran dans la nuit. Et Donald Trump a affirmé mardi qu'il frapperait des centrales électriques et des ponts en Iran la semaine prochaine, à moins que les Iraniens ne "s'assoient à la table des négociations".

Attaques de l'Iran contre des cibles américaines au Koweït et à Bahreïn

L'armée iranienne a annoncé jeudi avoir attaqué à l'aide de drones des bases et des installations militaires américaines au Koweït et à Bahreïn, après que les Etats-Unis ont mené de nouvelles frappes contre l'Iran.

Les forces iraniennes ont visé "des systèmes de radar, un système de défense antiaérienne Patriot et des sites de stockage de carburant" sur la base aérienne Ali al-Salem située au Koweït, ainsi que des installations militaires américaines sur la base aérienne de Cheikh Isa à Bahreïn, a rapporté la télévision d'Etat iranienne.

L'armée jordanienne abat huit missiles iraniens

L'armée jordanienne a annoncé avoir intercepté huit missiles iraniens visant son territoire et qui n'ont pas fait de victime ni de dégât.

Un peu plus tôt jeudi, l'armée iranienne avait indiqué avoir ciblé des installations militaires américaines en Jordanie, selon la télévision d'Etat iranienne.

Washington approuve pour près de 2 milliards de dollars de ventes d'armes à l'Arabie saoudite

Le Département d'Etat américain a annoncé avoir approuvé une vente d'armes à l'Arabie saoudite pour un montant de près de deux milliards de dollars.

Il explique soutenir ainsi "les objectifs de politique étrangère et de sécurité nationale des Etats-Unis en renforçant la sécurité d'un allié majeur non membre de l'OTAN qui constitue un facteur de stabilité politique et de progrès économique".

Libération d'une citoyenne américaine bloquée en Iran

Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi la libération d'une citoyenne américaine bloquée en Iran depuis décembre 2024.

"Les Etats-Unis d'Amérique apprécient ce geste de bonne volonté de l'Iran!".

Le pétrole en petite hausse

Les cours du pétrole montent un peu jeudi, poussés par le regain de tensions au Moyen-Orient, où le passage stratégique du détroit d'Ormuz, par lequel transitaient avant le conflit un cinquième du pétrole et du gaz liquéfié (GNL) mondiaux, est à nouveau paralysé.

Vers 01h55 GMT (03h55 à Paris), le prix du baril de Brent de la mer du Nord montait de 0,41% à 85,30 dollars. Celui de son équivalent américain, le West Texas Intermediate (WTI) progressait de 0,67% à 80,13 dollars.

Le chef de la diplomatie iranienne au Qatar

Le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi s'est rendu mercredi au Qatar, pays médiateur dans le conflit avec les Etats-Unis, pour rendre hommage à l'ex-émir décédé, cheikh Hamad ben Khalifa al-Thani, a annoncé Téhéran, une visite survenant en pleine reprise des hostilités.