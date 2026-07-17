La fusée Starship de SpaceX a interrompu son décollage avant le lancement ; Elon Musk indique qu'un lancement est probable la semaine prochaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte du texte, ajout d'informations sur les actions au paragraphe 2, commentaires de Musk au paragraphe 3)

La fusée Starship de SpaceX

SPCX.O a déclenché une interruption de dernière minute avant son décollage pour son 13e vol d’essai depuis le Texas jeudi, certains de ses 33 moteurs n’ayant pas démarré. Le directeur général Elon Musk a déclaré que la société tenterait probablement un nouveau lancement en début de semaine prochaine.

L'action SpaceX, qui a fait son entrée en bourse le mois dernier, a chuté d'environ 3 % dans les échanges après la clôture à la suite de l'annulation du lancement. Le titre a terminé à 131,11 dollars jeudi, clôturant pour la première fois depuis son introduction en bourse en dessous de son prix d'introduction de 135 dollars . « Certains moteurs n’ont pas démarré, ce qui a déclenché une interruption automatique du lancement », a déclaré Elon Musk dans un message publié sur X, sans préciser le nombre de moteurs de la fusée Super Heavy qui n’ont pas démarré. « Pour garantir un vol réussi, deux moteurs Raptor seront retirés et remplacés. Le lancement aura très probablement lieu en début de semaine prochaine. » L’annulation du lancement est survenue moins d’une seconde avant le décollage prévu de Starship depuis Starbase, la ville d’entreprise de SpaceX dans le sud du Texas, à 17 h 45 CT (22 h 45 GMT). Les moteurs de la fusée se sont allumés mais se sont éteints peu après. « Nous avons déclenché un arrêt du propulseur qui a interrompu notre décollage alors que nous commencions à allumer ces moteurs Raptor », a déclaré le porte-parole de SpaceX, Dan Huot, lors de la diffusion en direct de l’entreprise après l’annulation du lancement.